Numerama a pu essayer une longue démo de The Plucky Squire en avant-première. Ce savant mélange entre 2D et 3D s’annonce des plus féériques. On adore.

Je me souviens encore de la toute première fois où j’ai vu The Plucky Squire. Son concept, qui mélange la 2D et la 3D, m’avait séduit d’entrée. Je trépignais alors d’impatience à l’idée de poser mes mains dessus, pour voir si le pouvoir des images se matérialisait en plaisir de jeu. Durant l’édition 2023 de la Gamescom, The Plucky Squire était bien présent. Mais il n’était pas jouable, puisqu’il se contentait d’une démo montrée par les développeurs. Malgré la frustration, j’en étais quand même sorti avec des étoiles plein les yeux.

J’ai fini par recevoir le mail tant attendu, m’annonçant la possibilité de jouer à une longue démo de The Plucky Squire — quelques jours avant la Gamescom 2024 (un gain de temps indéniable). J’ai sorti la Rog Ally X de sa boîte et installé cet aperçu avec la plus grande des curiosités. Au regard de ces attentes élevées, j’aurais pu être déçu du voyage. Je suis ravi d’écrire que ce n’est pas du tout le cas. Bien au contraire.

Vivement la sortie de The Plucky Squire

The Plucky Squire est une véritable ode aux contes qu’on lisait quand on était enfant. Ces fameuses histoires trépidantes où on savait dès le début que le héros gagnait toujours à la fin. Le studio All Possible Futures joue avec ces codes sans rechigner, assumant le fait que Laïus est puissant et ne perd jamais contre l’infâme Ragecuite (ce nom…). Jusqu’à ce que ce dernier trouve un moyen de triompher : c’est-à-dire en éjectant Laïus du livre dans lequel il tient le rôle principal.

Vite, une date de sortie

C’est donc là que la magie opère. The Plucky Squire mélange deux unités de lieu, qui communiquent en permanence. D’un côté, on a le livre, qui offre des décors à plat, soit en 2D. On retrouve alors un gameplay proche des vieux Zelda, avec des combats simplistes et un parterre d’énigmes plutôt malines. Elles se basent, par exemple, sur les mots, avec des phrases à modifier pour agir sur les environnements. Une porte est fermée devant vous ? Il faudra alors trouver le mot « ouvrir ».

On a ensuite les décors en 3D, qui prennent place sur le bureau sur lequel est posé le livre et qui sont criblés de petites pastilles en 2D (des morceaux de feuilles griffonnées). Grâce à des portails disséminés çà et là, Laïus peut passer d’un monde à l’autre quand il est bloqué, de manière à trouver la solution à ses problèmes. Il y a beaucoup d’intelligence qui émane de ces séquences nécessitant un peu de réflexion. Surtout quand on comprend que Laïus a le pouvoir de tourner les pages pour revenir en arrière et récupérer un objet précieux qui pourrait lui servir plus tard (un mot, au hasard). Il y a mille idées à défendre dans The Plucky Squire, qui se permet en prime de varier les plaisirs avec des mini-jeux (pour les boss, par exemple) et des références bien senties.

The Plucky Squire sait aussi charmer par son habillage féérique. Visuellement, la 2D est sublime, avec de splendides contours et des couleurs qui invitent à s’extasier. Tout est mignon dans le livre, et on navigue bel et bien dans un univers accueillant, qui donne envie d’enchaîner les heures. En 3D, on profite d’une foule de détails qui offrent une forme de mise en abyme. La chambre dans laquelle on se trouve est un hommage aux épopées de Laïus. Il y a alors une narration directe qui se crée entre la 2D et la 3D. Pour couronner le tout, les développeurs enchaînent les traits d’humour, avec notamment des jeux de mots savoureux. On n’a pu jouer qu’à quelques chapitres, mais on a déjà hâte d’y retourner. Vite, une date de sortie.

