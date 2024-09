Lecture Zen Résumer l'article

Disney et Lucasfilm devraient réduire le nombre de séries live action Star Wars dans les années à venir. À partir de 2025, il n’y en aurait plus qu’une par an.

L’annulation de The Acolyte, qui n’aura donc tenu qu’une seule saison, a semble-t-il délié quelques langues dans les bureaux de Disney. Comme le rapporte The Direct dans un article publié le 4 septembre, la multinationale envisagerait de réduire le nombre de séries Star Wars à paraître sur la plateforme Disney+.

« J’ai entendu que plusieurs séries étaient en développement, mais on dirait qu’il n’y en aura qu’une en live action diffusée par an à partir de 2025 », indique l’insider Daniel Richtman, très informé sur la question. Cette indiscrétion fait suite à des propos de Bog Iger : le patron avait fait savoir en 2023 que les investissements seront moindres dans le futur — « Dépenser moins pour ce que nous faisons et en faire moins ».

Disney revoit ses plans pour les séries Star Wars

Il faut avouer que Disney et Lucasfilm n’ont pas eu la main légère sur leur calendrier de sorties Disney+, depuis la diffusion de la série The Mandalorian en 2019. Les contenus adaptés de l’univers Star Wars se sont multipliés et les fans n’ont pas vraiment eu le temps de respirer. Disney a d’ailleurs connu le même souci avec les productions Marvel : l’accumulation a fini par lasser et la qualité par baisser. L’exemple The Acolyte est criant : malgré un coût de production a priori prohibitif (180 millions de dollars), le succès n’a pas été au rendez-vous et, pire, il y a eu un bad buzz.

Voici le rythme des sorties de séries live action depuis 2019 :

2019 : saison 1 de The Mandalorian

2020 : saison 2 de The Mandalorian

2021 : Book of Boba Fett

2022 : Obi-Wan Kenobi, saison 1 de Andor

2023 : saison 3 de The Mandalorian, saison 1 de Ahsoka

2024 : The Acolyte, Skeleton Crew

À cela s’ajoutent les séries animées, comme The Bad Batch (2021, 2023 et 2024) ou encore Tales of the Jedi (2022). On observe une tendance à en faire trop, motivée par la volonté d’offrir des vitrines pour Disney+, et on comprend aisément pourquoi Disney chercherait aujourd’hui à rétropédaler — surtout si la rentabilité n’est pas au bout.

On rappelle par ailleurs que Star Wars a plusieurs projets d’envergure pour le cinéma : The Mandalorian & Grogu, un long métrage centré sur Rey, un film « mandoverse » par Dave Filoni, un film sur l’aube des Jedi raconté par James Mangold, un film Star Wars confié à Taika Waititi, un autre réalisé par Shawn Levy et, enfin, la trilogie entre les mains de Rian Johnson. Ce qui veut dire que Disney et Lucasfilm auront moins besoin de Disney+ pour faire rêver les aficionados.

