Lecture Zen Résumer l'article

Les fans de The Last of Us les plus observateurs continuent de tomber sur des petits détails qui prouvent que Naughty Dog est un studio très soigneux de son univers.

The Last of Us est l’une des sagas les plus marquantes de ces dernières années. Paru sur PS3, le premier jeu a déjà eu droit à une remasterisation sur PS4, un remake sur PS5 et une adaptation acclamée en série TV. L’avenir s’annonce brillant pour The Last of Us, qui devrait avoir droit à un troisième jeu vidéo et va connaître de multiples saisons au format télévisuel. En attendant du neuf, les fans continuent d’arpenter The Last of Us Part I et The Last of Us Part II en quête de détails qui nous auraient échappé.

À ce sujet, Imactuallysoconfused a partagé une découverte sur Reddit le 2 juillet. Elle n’est pas « importante » d’après ses dires mais souligne quand même le soin accordé aux détails par Naughy Dog. Ainsi, on pourrait voir la maison de Joel dans The Last of Us Part I, maison qu’on visite dans The Last of Us Part II. Cet easter egg a été très peu documenté ces derniers mois, sachant que la maison en question est absente des deux premières versions du jeu (elles sont moins détaillées).

The Last of Us Part I The Last of Us Part II

La maison de Joel dans The Last of Us Part I serait-elle un clin d’œil ?

Cette petite référence a priori anodine provoque quelques discussions intéressantes parmi les fans. Certains sont ravis et rêvent d’aller voir de plus près pour constater à quel point Naughty Dog a poussé le détail — et la ressemblance. D’autres sont sceptiques et émettent des doutes. C’est le cas d’Elocin_Yecats, qui indique : « Bien que la maison soit la même, les alentours sont complétement différents de ce que l’on voit dans Part 2. Je me demande si les développeurs ont intentionnellement choisi le même design de maison ou s’ils se sont contentés d’un copié/collé sans arrière-pensée. »

Ne plus voir cette pub

À cette objection, des passionnés lui rappellent que plusieurs années séparent The Last of Us Part I et The Last of Us Part II, ce qui peut expliquer des modifications dans l’architecture des lieux (situés dans la ville de Jackson). « Il faut se souvenir que The Last of Us Part II implique un saut de cinq ans dans le temps, cela fait beaucoup de bâtiments et de nouvelles personnes », rappelle Joeyisthebessst.

Qu’importe, au fond, que ce soit vraiment la maison de Joel. Le fait est que la ressemblance est suffisamment frappante pour être soulignée. En ce sens, la théorie qui consisterait à penser que Naughty Dog a utilisé le même design par hasard — et par paresse — a du mal à tenir quand on connaît la réputation du studio. Tout porte à croire que les développeurs ont agrémenté The Last of Us Part I avec ce genre d’easter eggs pour titiller la curiosité et récompenser les fans les plus observateurs. Ce serait dommage d’apprendre que ce n’est finalement que le fruit du hasard.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+