Electronic Arts va remodeler le business model de son jeu phare Les Sims 4. À compter du 18 octobre, la simulation de vie sera gratuite pour tout le monde.

Les Sims 4 va devenir gratuit. Cette information s’apparente à un véritable coup de tonnerre sur le marché des jeux vidéo. Lancé en septembre 2014, la simulation de vie signée Electronic Arts s’apprête à remodeler son business model, peut-on lire dans un communiqué publié le 14 septembre 2022. Où l’on apprend qu’on pourra télécharger Les Sims 4 sans rien payer à partir du 18 octobre.

Toutes les plateformes sont concernées : PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Avec cette nouvelle stratégie, Electronic Arts entend attirer toujours plus de joueuses et de joueurs dans ses filets, ce qui paraît habile en raison du potentiel chronophage de la saga culte. Et l’arrivée d’un remplaçant — Les Sims 5 — ne semble pas au programme à en juger par les propos de la multinationale.

EA veut vous faire acheter des packs Les Sims

« Alors que le jeu Les Sims 4 s’apprête à devenir gratuit, l’équipe est plus déterminée que jamais à créer des expériences inédites, et continuera de développer des packs, des kits et des livraisons Les Sims Express prochainement », indique Electronic Arts, qui n’est pas entièrement devenu charitable du jour au lendemain. Car si le jeu de base sera bien gratuit, tous les contenus additionnels continueront d’être payants. C’est là où c’est très malin : Les Sims 4 devient un Cheval de Troie hyper accessible qui donnera envie d’enrichir EA par la suite.

On vous laisse faire le calcul // Source : Capture d’écran

Et il faut avouer que la liste des DLC est longue concernant Les Sims 4. Les prix varient entre 4,99 € pour un simple kit d’objets et 39,99 € pour une extension plus complète au thème bien défini. Vous voulez vous lancer dans l’écologie ? 40 €. Vous voulez des loups-garous ? 40 €. Vous voulez des animaux ? 40 €. Vous voulez développer des activités autour du mariage ? 20 €. Le potentiel est infini et on ne se fait aucun souci pour l’avenir d’un jeu qui continue de passionner année après année.

Que se passe-t-il si j’ai déjà acheté Les Sims 4 ? Rien, à part que vous allez recevoir gratuitement le kit Luxe dans le désert — soit un pack de mobiliers d’intérieur et d’extérieur composés essentiellement de pierre et de bois. Et, bien sûr, vous ne perdrez aucun de vos précédents achats.