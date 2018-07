À l'approche des départs, découvrez notre guide des applications indispensables pour passer des vacances en évitant les mauvaises surprises.

Les vacances d’été commencent petit à petit à pointer le bout de leur nez. L’occasion de se déconnecter du train-train quotidien, de se détendre, de méditer sur sa vie et ses ambitions. Mais osons le dire, nous ne serons pas nombreux à laisser nos smartphones de côté pendant tout l’été. Et pour cause, l’ordinateur de poche s’avère souvent être un compagnon de route bien efficace et pratique. Voici donc notre guide des meilleures applications mobiles pour les vacances.

Avis Trouver des bons coins

TripAdvisor

Avant de réserver une chambre d’hôtel ou une table dans un restaurant, on préfère toujours savoir à quoi s’attendre et avoir une garantie de la qualité de service et de confort. Pour s’en faire une bonne idée, vous pouvez vous fier aux millions d’avis et commentaires laissés sur TripAdvisor qui ont fait de cette plateforme un label de marque.

Pour éviter de se faire avoir par les promesses merveilleuses mais trompeuses de certaines enseignes, quelques avis laissés par des visiteurs antérieurs sont de la plus grande utilité. Par ailleurs, TripAdvisor propose aussi de réserver des hôtels, des restaurants et des billets d’avions.

Vous pouvez télécharger TripAdvisor sur iOS et Android.

Trajet Pour se déplacer

CityMapper

Vous faites peut-être partie de ceux qui, même en vacances, n’ont pas de temps à perdre. Pour vous déplacer d’un point A à point B, vous cherchez l’itinéraire le plus efficace et avec un minimum de circulation ou d’affluence. L’application CityMapper vous aide à trouver les itinéraires les plus rapides pour n’importe quel mode de transport. Voiture, métro, tram, bus, vélo ou à pied. Un gain de temps précieux pour ceux qui cherchent à profiter de leur séjour, pas des transports.

Vous pouvez télécharger CityMapper sur iOS et Android.

Uber

Vous êtes allez faire la fête jusqu’à tard dans la nuit, loin de votre hôtel et vous avez la flemme de rentrer à pied ? Pas de souci, même à l’étranger, vous ne serez pas dépaysé puisqu’Uber fonctionne dans 51 pays et 253 villes dans le monde. Pas besoin de parler la langue locale ou de changer de devises, l’application se charge de tout. Le service de voiture de tourisme avec chauffeur se révèle plus pratique que de devoir faire comprendre — via un langage des signes approximatif — à un conducteur de taxi où vous souhaitez aller. Par l’intérmédiaire d’Uber, votre chauffeur connaîtra votre adresse de destination sans avoir besoin de vous la demander.

Vous pouvez télécharger Uber sur iOS et Android.

myTaxi

Comme son nom le laisse deviner, cette app met en relation des chauffeurs de taxi licenciés avec leurs clients. Si vous êtes déjà familier d’Uber, apprendre à utiliser myTaxi devrait vous demander un effort à peu près aussi important que de rester allongé dans votre chaise longue au bord de la piscine. Une fois l’application ouverte, vous devez indiquer votre destination et le service se charge de vous trouver un taxi proche et disponible.

Vous pouvez télécharger myTaxi sur iOS et Android.

Liligo

La promesse de Liligo ? Vous aider à comparer rapidement les différentes offres à votre disposition pour partir en voyage. Se présentant sous la forme d’un moteur de recherche, le site propose ses résultats de manière à ce que vous puissiez les comparer aisément.

En outre, Liligo assure que ses informations ne favorisent pas un site marchand plutôt qu’un autre. Lors de votre recherche, la plateforme vous met en relation directe avec la compagnie aérienne, l’agence de location ou l’hôtel qui vous intéresse. Petit bonus : le moteur à idées du site permet de trouver des suggestions de destinations, en fonction d’un budget.

Vous pouvez télécharger Liligo sur iOS et Android.

Google Maps

Perdu dans une ville que vous ne connaissez pas, vous savez pourtant que vous n’êtes pas loin d’un monument historique ou d’une bonne adresse qu’un ami vous a conseillé. Néanmoins, impossible de retrouver votre chemin. Comble de la frustration, la carte dépliable que vous avez récupérée à l’office de tourisme est tellement mal faite qu’elle ne vous est d’aucune utilité.

Dans ce genre de situation, Google Maps reste la meilleure application pour résoudre vos soucis d’orientation. Avec des cartes détaillées dans 220 pays, et des centaines de millions d’adresses renseignées — plus toutes les informations pour s’y rendre, la plateforme sert à la fois d’annuaire et de GPS. De plus, la fonctionnalité Street View permet de voir en images à quoi ressemblent les rues dans lesquelles on va se balader et les lieux que l’on va visiter. Idéal pour planifier un week-end sans se tromper.

Vous pouvez télécharger Google Maps sur iOS et Android.

Planning Planifier

Wipolo

Vous avez prévu un long périple, rythmé par d’innombrables trajets en transports et de séjours à l’hôtel ? Dans ce genre de cas, on peut rapidement se retrouver perdu au milieu de tous les emails et confirmations de réservations. Pour une organisation plus claire — et par conséquent plus agréable — Wipolo propose de répertorier toutes les données indispensables de vos voyages sur une seule plateforme.

En se synchronisant avec votre boite mail, l’application retient les informations importantes de chaque réservation pour les présenter de manière intelligible. Par exemple, pour un voyage en train, un coup d’œil sur Wipolo vous rappellera la date et l’horaire du départ, le numéro de siège et le quai correspondant. L’application vous prévient même des retard et vous permet de suivre les voyages de vos amis.

Vous pouvez télécharger Wipolo sur iOS et Android.

Paiement Payer

N26

N26 fait partie des néobanques, ou banques mobiles, qui fleurissent ces dernières années. Lors de vos vacances, son application pourrait bien vous être utile afin de simplifier vos paiements. D’ailleurs, le processus pour s’inscrire se passe directement depuis l’app ; il faut cependant compter un délai — assez court — pour que la carte associée au compte créé arrive jusqu’à vous.

Quoique sommaire, l’application est fonctionnelle puisqu’elle vous permet de surveiller vos dépenses et de faire des transferts instantanés, depuis votre smartphone à l’ombre d’un parasol. Pour pouvoir utiliser un compte gratuit, vous devez au minimum effectuer 9 paiements tous les 3 mois — cette obligation ne tient pas si vous avez moins de 26 ans.

Vous pouvez télécharger N26 sur iOS et Android.

Revolut

Payer par carte bleue à l’étranger peut faire très mal au portefeuille en raison des frais bancaires plus élevés que dans le pays de résidence. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez ouvrir un compte sur Revolut qui vous permettra de transférer de l’argent sur n’importe quel compte et dans n’importe quelle devise.

Les utilisateurs de l’application reçoivent également une carte bancaire qui permet de payer en dehors du pays de résidence sans aucun frais supplémentaire. En cas de perte, vous pouvez facilement bloquer la CB depuis Revolut. Vous pourrez ainsi dépenser sans compter, même loin de chez vous.

Vous pouvez télécharger Revolut sur iOS et Android.

Tricount

Si vous partez en vacances à plusieurs, en famille ou entre amis, vous n’aurez sans doute pas envie de ruiner la bonne ambiance au moment de faire vos comptes. Pour savoir qui a payé quoi, et combien chacun doit rembourser, il peut être judicieux d’installer l’application Tricount, ou l’une de ses alternatives.

Au sein de l’application, vous pouvez créer plusieurs « tricount », avec des personnes différentes — vous pouvez ajouter jusqu’à 30 participants. Chaque feuillet permet de surveiller qui a dépensé trop d’argent par rapport aux autres, et qui doit rééquilibrer ses comptes avec un ou d’autres participants.

Vous pouvez télécharger Tricount sur iOS et Android.

Lecture Lire et parler

Pocket

Entre la visite de monuments, les événements festifs ou culturels et les instants farniente à la plage, les vacances ne représentent pas le moment le plus propice pour consulter des articles ou des vidéos intéressantes. Avec Pocket, si vous repérez un contenu intéressant en surfant sur Internet, vous pouvez le sauvegarder dans l’application. Par la suite, même hors connexion, celui-ci est consultable depuis Pocket.

La plateforme se révèle bien pratique pour éviter d’activer les données mobiles à l’étranger. Il vous suffira de dénicher une connexion wifi pour télécharger les articles afin de les lire plus tard.

Vous pouvez télécharger Pocket sur iOS et Android.

Google Traduction

Si vous n’avez pas suivi assidûment vos cours d’anglais au lycée ou que vos compétences en espagnol se limite à la phrase « Quiero una cerveza », il est possible que vous rencontriez certaines difficultés à communiquer dans un pays étranger. Les panneaux d’informations ne sont pas toujours traduits et il vous sera parfois difficile de rencontrer des personnes francophones pendant votre voyage. L’application Google Traduction se révèle bien pratique puisqu’elle peut traduire 103 langues (52 hors connexion).

Encore plus pratique, pour 29 idiomes, elle peut reconnaître du texte via l’appareil photo du smartphone et les traduire instantanément. La plateforme intègre également des fonctionnalités de reconnaissance vocale et d’écriture manuscrite de caractères.

Vous pouvez télécharger Google Traduction sur iOS et Android.