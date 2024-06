Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle région d’Elden Ring, accessible grâce au DLC, est peuplée de géants de feu qui peuvent effrayer. Ils sont en réalité très simples à battre.

Vous n’avez pas pu les louper si vous avez regardé les différentes vidéos de Shadow of the Erdtree en boucle : le DLC d’Elden Ring nous accueille dans une région inédite, où rôdent des géants en apparence effrayants. Ils ressemblent à une immense corbeille enflammée et se trouvent un peu partout dans le Royaume des ombres (accessible en battant deux boss clés).

Contrairement à ce que nous pourrions croire, ces géants de feu ne sont pas considérés comme des boss dans Elden Ring: Shadow of the Erdtree (leur barre de vie n’apparaît pas en bas de l’écran quand on les affronte). Ils restent néanmoins des ennemis puissants, qui peuvent vous terrasser en une seule attaque si vous ne faites pas attention. Une fois morts, ils ne reviendront plus jamais — à l’inverse des adversaires communs, qui ressuscitent quand on se repose sur un Site de grâce.

Le face à face arrive. // Source : Capture PS5

Les géants de feu du DLC d’Elden Ring ne sont pas si redoutables

La première fois qu’on croise un géant de feu dans le Royaume des ombres (spoiler : cela arrive très vite), on a tout de suite envie d’aller s’y frotter. L’occasion de se prendre une grosse piqûre de rappel, matérialisée par un passage par la case « game over ». En réalité, ils sont plus impressionnants, visuellement, que forts, quand on les affronte. Il faut juste garder en tête quelques astuces pour se faciliter la vie.

Il faut taper les jambes. // Source : Capture PS5

Les géants de feu sont particulièrement vulnérables au niveau de leurs pieds — le seul endroit que vous pourrez taper avec insistance, sauf si vous vous trouvez en hauteur. En matraquant cette zone, vous finirez par faire tomber le colosse, qui montrera son point faible — situé sur son visage. Là, vous ferez de très, très lourds dégâts. En fonction de votre niveau, vous n’aurez besoin de le faire tomber que deux fois.

Quand le géant est au sol, il expose son point sensible et vous pourrez faire d’importants dégâts. // Source : Capture PS5

Bien sûr, le géant de feu tentera de se défendre. Si vous restez sous lui, il se contentera d’écraser son pied sur le sol, en provoquant une volée de flammes. Pour éviter cette attaque, il suffit de sauter au bon moment (sans se trouver sous le point d’impact bien sûr). Parfois, le géant de feu sautera à pieds joints, un coup bien plus complexe à éviter (mais toujours en sautant dans le bon timing).

Attention, si on s’éloigne trop de lui, il pourra faire une très grosse attaque, qui inondera de feu une large zone. Voilà pourquoi on ne conseille pas de rester à cheval. Il est impératif de rester au plus près de lui.

Sinon, vous pouvez balancer ce pot dans le fourneau, au sommet du géant. // Source : Capture PS5

Il existe une alternative, documentée par une note trouvée dans le jeu. Les géants de feu n’aiment pas les pots incendiaires capables de générer des tourbillons de flammes. Elden Ring nous permet donc de créer des grands pots, à balancer dans le fourneau d’un géant (derrière sa tête). Une action que l’on peut réaliser après en avoir fait tomber un, ou depuis une zone surélevée.

Les géants lâchent un objet qui permet de les terrasser. // Source : Capture PS5

À quoi sert de tuer les géants de feu ? Outre la fierté d’être David contre Goliath, on débloque de nouvelles options pour le mélange de salut miraculeux (la fiole qui permet de se booster) et on récupère un objet clé — le visage du fourneau. Ce dernier offre la possibilité de créer des grands pots. Car, oui, les géants de feu fournissent de quoi les battre quand ils meurent. Un paradoxe.

