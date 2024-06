Lecture Zen Résumer l'article

La fin de saison 3 de La Chronique des Bridgerton introduit un nouveau personnage, mais avec un gros changement par rapport aux livres. Un sacré teasing pour la saison 4. Spoilers.

À peine la deuxième partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton est-elle disponible sur Netflix, que les fans ont déjà « bingé » les plus de quatre heures livrées par ces nouveaux épisodes. Une fin en fanfare, avec une grande révélation. Mais un autre plot twist, plus discret, se cache lors des toutes dernières minutes. Et il n’a pas manqué de faire réagir les lectrices et lectrices des livres, car Netflix opère un changement majeur. Attention, légers spoilers sur la fin de la saison 3.

Francesca Bridgerton et Michaela Stirling

Depuis le début de cette saison 3, l’amitié entre Eloise et Cressida Cowper laissait suggérer, pour beaucoup, qu’elle pourrait se transformer en romance. Ce ne fut pas le cas. La série semble toutefois vouloir explorer, bel et bien, la bisexualité. En premier lieu avec Benedict, bien entendu, durant ces derniers épisodes. Mais aussi en amenant un indice sur la saison 4, et cela concerne la plus introvertie de la famille : Francesca Bridgerton.

À la toute fin de cette saison 3, elle est, comme tout le monde, au bal des Featherington. En compagnie de John Stirling, désormais son mari. Les deux tourtereaux s’envoleront bientôt pour un château, en Écosse. Mais ils seront accompagnés par deux invités. Eloise et un nouveau personnage, présentée comme la cousine de John : Michaela Stirling. Le regard échangé entre Francesca et Michaela attire votre attention ? C’est normal : il se trame effectivement quelque chose entre les deux femmes.

Michaela Stirling dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. // Source : Netflix

Dans les livres, John Stirling a un cousin : Michael Stirling. Francesca le rencontre en Écosse et tous deux… se plaisent énormément. Difficile d’en dire davantage pour ne pas gâcher quelques surprises potentielles. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que, dans les livres, Francesca et le cousin de John, Michael, ont une histoire très intime.

Dans la série, le genre du personnage a été changé : il s’agit dorénavant d’une femme, Michaela Stirling. Nul doute, donc, que La Chronique des Bridgerton prépare une romance lesbienne pour sa saison 4.

« Chaque détail sordide que John vous a dit à mon sujet est un mensonge. La vérité est bien pire », déclare Michaela, lors de sa rencontre avec Francesca au bal. Voilà qui augure de sacrés rebondissements à venir. Et les lecteurs et lectrices des livres pourraient bien être surpris aussi, puisque Netflix embraye sur de plus en plus de changements par rapport à la saga littéraire.

