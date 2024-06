Lecture Zen Résumer l'article

La branche britannique d’Ikea a lancé une campagne de recrutement un peu spéciale : elle permettra à de futurs employés de travailler dans un magasin virtuel, installé dans le jeu vidéo Roblox.

« Soyez payés pour travailler dans un Ikea sur Roblox », annonce cette page de la célèbre enseigne suédoise, repérée par TheGamer le 4 juin 2024. Le géant de l’ameublement a décidé d’organiser une campagne de recrutement un peu spéciale. Elle vise à offrir à dix personnes l’opportunité de travailler dans un magasin Ikea virtuel, développé au sein du jeu-service Roblox.

Réunissant plus de 70 millions de joueuses et joueurs actifs chaque jour, Roblox est une plateforme de création, ainsi qu’un espace publicitaire. Il est défini comme « un univers virtuel ultime qui vous permet de créer, partager des expériences avec vos amis et devenir tout ce que vous pouvez imaginer ». Ikea y voit donc une aubaine pour former de futurs salariés. D’ailleurs, les employés actuels n’ont pas le droit de postuler.

Un Ikea virtuel dans Roblox. // Source : Ikea

Tout plaquer pour devenir salarié d’un Ikea virtuel

Ikea compte enrôler dix personnes « chanceuses », lesquelles travailleront dans différentes sections d’un véritable magasin. Elles pourront aider les clients à choisir leurs meubles ou servir les fameuses boulettes de viande dans le restaurant. « Ce n’est pas un travail Ikea normal », peut-on lire. Le contrat sera à durée déterminée, avec des horaires flexibles et variables (en télétravail). Le salaire ? 14,8 € de l’heure (c’est un peu plus que le SMIC, à 11,65 € bruts depuis le 1er janvier). Seules les personnes qui résident au Royaume-Uni et en Irlande peuvent postuler.

À noter qu’il ne s’agit pas d’un partenariat avec Roblox, qui ne finance strictement rien dans cette initiative et fournit simplement ses outils pour développer un Ikea virtuel. C’est une manière plutôt originale de recruter, comme le précise d’ailleurs Ikea. La multinationale ne veut pas se contenter de consulter des CV. Cette expérimentation au sein de Roblox semble être un moyen de former de manière ludique et efficace.

Un Ikea virtuel dans Roblox. // Source : Ikea

Pour avoir une chance d’être sélectionnés, les candidats doivent répondre à un questionnaire qui comporte des questions saugrenues. Comme :

Qu’est-ce que cela vous ferait d’être transformé en pixels ?

Si vous étiez un meuble Ikea virtuel, lequel seriez-vous ?

Que feriez-vous en cas de rupture de stock de hot dogs en pixels dans le restaurant ?

Cela permet enfin à Ikea d’attirer des personnes plus jeunes. En effet, selon le dernier rapport chiffré, fourni par Roblox, la tranche 17-24 ans est celle qui connaît la plus grande croissance parmi les joueurs de ce jeu. Bien évidemment, Ikea ne recrutera que des personnes âgées de plus de 18 ans.

