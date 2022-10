Ikea a attaqué en justice le créateur du jeu d’horreur The Store is Closed, qui se déroule dans un magasin d’ameublement. Il est vrai que les ressemblances avec l’enseigne suédoise sont immenses.

Ne parlez pas du jeu vidéo The Store is Closed à Ikea. Le spécialiste de l’ameublement a décidé de s’en prendre à ce projet d’horreur, avec une mise en demeure envoyée au studio Ziggy. Comme le rapporte Kotaku dans un article publié le 28 octobre 2022, l’entreprise suédoise trouve le jeu beaucoup trop ressemblant à ses enseignes.

À la lecture du document envoyé par les avocats, Jacob Shaw, le créateur de The Store is Closed, dispose de dix jours « pour changer son jeu et retirer tous les éléments associés aux magasins Ikea ». « J’allais passer la semaine à préparer une mise à jour pour les testeurs de la version Alpha. Mais, désormais, je dois refaire tout le design pour ne pas être condamné en justice », déplore Jacob Shaw, qui n’a pas prévu de lancer The Store is Closed avant 2024.

The Store is Closed. // Source : Ziggy

Ce qui cloche avec le jeu vidéo The Store is Closed, selon Ikea

Quand on regarde la page Steam de The Store is Closed, financé sur la plateforme Kickstarter, on peut vite très vite s’apercevoir de ce qui déplaît à Ikea. Jacob Shaw s’est, semble-t-il, inspiré des magasins Ikea pour concevoir les environnements du jeu. On navigue dans un immense bâtiment bleu avec un gros logo « STYR » en jaune. On peut y trouver des catalogues avec des étiquettes affichant exactement le même look que chez Ikea.

Ces similitudes pouvaient difficilement échapper à Ikea, qui estime que The Store is Closed est dans une situation de violation de copyrights. « Votre jeu utilise un logo bleu et jaune avec un nom scandinave sur le magasin, un bâtiment bleu, des vêtements avec des lignes verticales pour le personnel, un chemin gris, des meubles qui ressemblent à des meubles Ikea et des indications qui ressemblent à des indications Ikea. Tous ces éléments suggèrent que le jeu se déroule dans un magasin Ikea », stipulent les avocats. Jacob Shaw s’en défend, assurant avoir « acheté des packs d’objets génériques pour faire ce jeu », mais il pourra difficilement argumenter face au géant très puissant.

Le fait est que plusieurs personnes pourraient faire le lien entre ce jeu vidéo et Ikea, en pensant que c’est bien la multinationale qui en est à l’origine. Certains médias ont fait la comparaison dans leur article présentant le jeu (par exemple, The Gamer a titré « Quelqu’un a fait un jeu d’horreur coopératif situé dans un Ikea »). Le hic ? The Store is Closed est un jeu d’horreur, susceptible de ne pas être une bonne publicité pour Ikea. « The Store is Closed est un jeu de survie coopératif qui se déroule dans un magasin d’ameublement. Quand les lumières s’éteignent, le personnel attaque », lit-on sur Steam. On comprend qu’Ikea refuse d’y être associé.