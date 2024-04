Lecture Zen Résumer l'article

Blizzard va intégrer une option dans une future grosse mise à jour de World of Warcraft. Elle permettra de retirer les araignées du jeu, pour celles et ceux qui en auraient la phobie.

Autour de vous, vous connaissez forcément quelqu’un qui a une peur bleue des araignées. Certains surmontent cette phobie, quand d’autres peuvent se laisser submerger par la panique. Cela peut parfois poser un problème dans les jeux vidéo, car les arachnides sont des ennemis récurrents. C’est le cas dans World of Warcraft, qui existe depuis 20 ans, mais n’a jamais encore pris le problème à bras-le-corps.

Figurez-vous que c’est sur le point de changer. Comme l’indique Eurogamer dans un article publié le 17 avril, la future extension de World of Warcraft va intégrer une option qui permettra de faire disparaître les araignées du jeu. Elle a surtout été développée pour les Nérubiens, mais pourra s’appliquer à toute la population arachnide du jeu. À noter que WoW n’est pas le premier jeu à le faire. Par exemple, le cauchemardesque Evil West y a pensé avant lui. Hogwarts Legacy aussi.

Les araignées dans WoW // Source : Capture YouTube

Si vous avez peur des araignées, WoW a enfin un mode pour vous

Que deviennent les araignées, concrètement ? Elles ne disparaissent pas, mais sont transformées en crabes. Un choix qui permet aux joueuses et aux joueurs d’avoir l’impression de combattre des araignées, avec un design plus doux. Maria Hamilton, en charge du design chez Blizzard, a expliqué que les araignées et les crabes avaient énormément de choses en commun. Le positionnement et la lecture des animations d’attaques sont donc les mêmes. En somme, l’expérience du MMORPG ne sera pas bouleversée du côté du gameplay.

D’aucuns se demanderaient pourquoi Blizzard a attendu aussi longtemps pour penser aux arachnophobes. Maria Hamilton est très transparente sur ce point : « Je pense qu’on n’avait jamais réalisé à quel point c’est un problème pour beaucoup de gens, en toute franchise. » Visiblement, la prise de conscience est venue de discussions en interne, avec des développeurs peu à l’aise avec l’idée d’explorer le peuple arachnoïdes des Nérubiens. Une crainte partagée par certains fans à en croire cette vidéo publiée sur YouTube en 2021.

Blizzard devait alors trouver une parade pour assouvir son envie, tout en préservant la sensibilité d’une frange de la communauté. Après quelques recherches, l’entreprise a découvert que d’autres jeux avaient déjà intégré un mode anti-araignée. Vingt après, c’est donc au tour de World of Warcraft d’en avoir un.

