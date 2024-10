Lecture Zen Résumer l'article

Blizzard va se montrer plus généreux avec l’anniversaire des 20 ans de World of Warcraft. La monnaie liée à l’évènement, qui permet d’acheter divers items, sera distribuée plus largement, à travers davantage d’activités.

Voilà donc une semaine que les festivités des 20 ans de World of Warcraft ont débuté. De nombreuses activités sont actuellement proposées aux joueurs et joueuses : concours de costumes, défi des montures, histoires à redécouvrir, vieux donjons à revisiter et anciens boss à vaincre, en raid ou à l’extérieur. Et plein d’autres choses encore.

Évidemment, cet évènement est aussi une bonne occasion de collecter de nouvelles babioles à collecter — montures, costumes, mascottes, etc. Pour cela, Blizzard a ajouté une monnaie particulière en jeu, spécifiquement liée à l’anniversaire : le jeton de célébration du vol draconique de bronze. Sauf qu’il y avait un souci. On en recevait trop peu.

Par exemple, certains évènements en distribuaient trois ou quatre à chaque fois, ce qui rend la collecte extrêmement fastidieuse à long terme.

Davantage de jetons distribués

Cela va heureusement changer. Dans un message partagé le 29 octobre sur les forums officiels, un employé du studio a confirmé que les récompenses seront dorénavant plus généreuses — et cela, à partir de la maintenance de la semaine, qui aura lieu dans la nuit de mardi 29 au mercredi 30 octobre en Europe.

Cette augmentation est salutaire pour celles et ceux qui désirent pouvoir s’offrir la totalité des récompenses accessibles via ces jetons de célébration. En effet, certains items nécessitent quelques dizaines de jetons. C’est par exemple le cas de chaque ensemble d’armure « T2 », sachant qu’il y en a un par classe en jeu (il y a treize classes).

Un exemple de récompense : la version modernisée du T2 paladin. // Source : Blizzard

Blizzard a certes prévu un tarif dégressif (le premier set coûte 60 jetons, puis 40 pour le deuxième et ensuite 20 pour les autres). Cependant, cela requiert un investissement très important pour les joueurs et les joueuses voulant tout compléter. De fait, ces festivités sympathiques risquaient vite de devenir un relatif calvaire.

Voilà ce que Blizzard prévoit :

les quêtes hebdomadaires à Dornogal (Âme-monde, Archive, gouffres) : 10 jetons ;

les quêtes d’évènements bonus (Marcheurs du temps, quêtes mondiales, arènes, champs de bataille, donjons, gouffres) : 10 jetons ;

les quêtes hebdomadaires d’activités de zone : (l’éveil de la machine, propager la lumière, flair, pactes d’Azj’Kahet, troupe de théâtre) : 8 jetons à chaque fois ;

les missions spéciales (expéditions) : 8 jetons à chaque fois/2 par semaine ;

les boss mondiaux du patch 11.0 : 8 jetons ;

la reine Ansurek du raid des Nérub’ar : 15 jetons ;

les quêtes hebdomadaires avec du PVP coté / conquête : 15 jetons ;

les quêtes hebdomadaires PVP (honneur, mode guerre, chocs) : 8 jetons à chaque fois.

