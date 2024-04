Lecture Zen Résumer l'article

La future grosse mise à jour de Disney+ intégrerait des chaînes linéaires. Elles diffuseraient du contenu dédié en continu, avec des thématiques comme Star Wars ou Marvel.

Disney+ va-t-il réussir là où Netflix a échoué ? En 2020, Netflix lançait Netflix Direct. Son objectif était simple : diffuser en continu des contenus, avec une grille de programmes prévus — comme une chaîne de télévision. Cette idée a disparu dans l’anonymat, en 2022. Aujourd’hui, on apprend que Disney+ pourrait la faire renaître.

Dans un article publié le 15 avril 2024, The Information indique que Disney+ pourrait prochainement lancer plusieurs chaînes via son application. Elles seraient thématiques : une chaîne Star Wars, une chaîne Marvel, une chaîne qui diffuse les classiques de l’entreprise… Le timing de lancement n’est pas précisé et la multinationale n’a pas voulu commenter cette indiscrétion.

Disney+ veut faire comme la télé

Il peut paraître étrange de voir Disney+, une plateforme permettant de choisir au sein d’un catalogue immense, aller à l’encontre de la philosophie de la SVOD. Faire comme la télé revient à imposer un film, une série ou un documentaire, à une heure fixe. C’est justement tout l’intérêt : une chaîne linéaire retire une pression pour les utilisatrices et les utilisateurs qui n’ont plus qu’à consommer ce qu’on leur propose. Quand on cherche simplement à se détendre, retirer les longues minutes de navigation, et les hésitations qui vont avec, est une friction en moins.

L’expérimentation de Netflix Direct n’a pas fonctionné, mais peut-être que la situation a changé depuis. C’est en tout cas ce qu’indique une étude partagée par Bloomberg le 8 avril : aux États-Unis, l’essor du service Tubi prouve que les spectateurs adorent se lancer dans un contenu, sans avoir besoin de réfléchir (éventuellement en le laissant en fond pour faire autre chose). C’est ce que propose la télévision depuis la nuit des temps : on allume et on se laisse porter.

Tubi est considéré comme une plateforme FAST, pour free ad-supported streaming television (soit de la télévision en streaming gratuite, financée par la publicité). Visiblement, Disney+ demanderait toujours un abonnement pour accéder à ses chaînes, qui seraient bien entendu parsemées de publicités. Elles offriraient un autre moyen de profiter de Disney+, doublé d’une manière de mettre en avant certaines licences pour fidéliser les abonnés. Par exemple, si vous tombez sur le premier épisode d’Andor par hasard, peut-être serez-vous tenté d’aller binge-watcher le reste de la saison (à la demande cette fois). Pour les indécis, il y a donc du potentiel.

