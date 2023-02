Lancée en 2020, la fonction Direct était censée permettre à Netflix d’affronter la télévision linéaire. 3 ans après, des internautes ont remarqué sa disparition. Contacté, Netflix nous explique avoir mis fin au projet « il y a plus d’un an ».

En novembre 2020, Netflix avait surpris en lançant Direct, une sorte de chaîne linéaire accessible en page d’accueil de son site. Son concept était simple : proposer un flux accessible 24 heures sur 24, avec une grille annoncée à l’avance, pour les personnes qui ne savent pas choisir dans le catalogue du géant du streaming. Une manière, également, de séduire un public plus âgé et adepte des grilles TV, pour qui l’immense catalogue d’un service SVOD est trop compliqué à lire. À terme, certains imaginaient même Netflix commercialiser ses chaînes Direct sur les box des opérateurs, encore très populaires en France.

Trois plus tard, Netflix Direct n’est plus. Une information repérée sur le serveur Discord du podcast Netflixers, sur lequel des fans de Netflix ont remarqué le 16 février, aux alentours de 14 heures, qu’ils n’avaient plus la fonction. Numerama a contacté Netflix pour en savoir plus, qui lui a indiqué que Netflix Direct avait été tué « il y a plus d’un an ».

C’est grâce à ce tweet que nous avons découvert la fin de Direct. // Source : Twitter

Personne n’a remarqué la fin de Netflix Direct

Netflix Direct n’est donc pas mort 3 ans après son lancement, mais probablement 1 an et demi après. Pourtant, malgré nos recherches, il semblerait que personne ne s’en soit rendu compte depuis la fin de l’expérimentation qui, rappelons, était exclusive à la France. On peut en déduire que son utilisation était probablement faible, au moins suffisamment pour que le service ne manque à personne. Difficile de ne pas avoir une pensée pour la pauvre personne en charge de la grille, qui a dû passer plusieurs mois à ruser d’inventivité pour, au final, que personne ne se rende compte de l’arrêt du service…

La grille de programme de Netflix Direct, avec le bouton « DIRECT » en haut à droite pour y accéder. // Source : Capture Numerama

Comment expliquer une découverte aussi tardive ? Le 14 février 2023, un article du Wall Street Journal annonçait la fin de la fonction « aléatoire » lancée en 2019, qui permettait de lancer un programme au hasard. Cette disparition a aussi été un des sujets de discussion du serveur Discord de Netflixers. Conclusion : personne n’attend d’un service de streaming qu’il imite une chaîne de télévision linéaire, en France et ailleurs.

