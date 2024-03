Bonne nouvelle pour tous les Swifties : le concert monumental de la star américaine, The Eras Tour, sera disponible très bientôt en streaming. Des surprises sont même au programme.

Plus de trois heures de show, des millions de billets vendus et une dizaine de danseurs pour récapituler 17 ans de carrière : le Eras Tour de Taylor Swift bat tous les records et fait le bonheur de ses fans.

Alors que quelques chanceux ont pu se procurer des billets pour sa tournée, qui passera par Paris en mai puis Lyon en juin 2024, le reste d’entre nous peut toujours profiter de ce concert grandiose grâce aux plateformes de SVOD. Et c’est justement Disney+ qui a pu rafler la mise.

Où voir The Eras Tour (Taylor’s Version) en streaming ?

Après une diffusion en grande pompe dans les cinémas du monde entier en octobre 2023, qui a rapporté plus de 260 millions de dollars au box-office mondial, le concert de la chanteuse américaine, The Eras Tour (Taylor’s Version), arrive enfin en France sur la plateforme Disney+.

Quand voir le concert de Taylor Swift sera-t-il disponible ?

Le concert The Eras Tour sera disponible à partir du vendredi 15 mars 2024.

À noter que la plateforme de streaming Disney+ possède déjà les droits de son concert Folklore : The Long Pond Studios Sessions, déjà disponible.

Le concert The Eras Tour est-il le même que celui diffusé au cinéma ?

L’interprète de Cruel Summer, Shake it Off ou Mine nous réserve une surprise de taille : nous offrir sa version du concert. Après avoir réenregistré tous ses premiers albums studio, suite à un conflit concernant les droits, Taylor Swift propose sa « Taylor’s Version » du Eras Tour. C’est celle-ci qui sera donc bien mise en ligne sur Disney+.

Résultat : contrairement au show diffusé dans les salles obscures ou en VOD, cette captation du concert en version longue comportera le tube Cardigan, ainsi que quatre autres chansons acoustiques exclusives. Il s’agira des morceaux Maroon (de l’album Midnights), I Can See You (de l’album Speak Now), You Are in Love (de l’album 1989) ainsi que Death By A Thousand Cuts (de l’album Lover).

