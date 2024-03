[Deal du jour] Lego vient tout juste de commercialiser plusieurs sets Animal Crossing tous plus adorables les uns que les autres. Ils sont déjà disponibles avec quelques euros en moins sur Amazon.

C’est quoi, la promotion sur ces Lego Animal Crossing ?

Les nouveaux sets Lego Animal Crossing, disponibles depuis le 01 mars 2024, sont vendus entre 14,99 € et 74,99 € sur le site officiel de Lego. Certains sont déjà disponibles en promotion sur Amazon :

C’est quoi, ces Lego Animal Crossing ?

Cette collection de Lego Animal Crossing est parfaitement adaptée aux enfants à partir de six ans, et plaira aussi aux adultes qui ont passé des heures sur l’île de New Horizon. Le set Excursion maritime d’Amiral contient le bateau de la tortue Amiral ainsi que Mathéo l’écureuil sur son île. Le bateau et l’île déserte comprennent au total 233 pièces. L’île mesure plus de 9 cm de haut, 28 cm de large et 17 cm de profondeur, dans sa configuration standard. Comme dans le jeu vidéo, vous pourrez creuser pour trouver des clochettes, ramasser des noix de coco ou du bambou, naviguer sur le bateau d’Amiral, ou encore pêcher.

Le set Marie en visite comprend Marie, l’adjointe au maire, ainsi que la maison de Bibi. L’intérieur est décoré et regorge de détails fidèles au jeu. Le fameux ballon transportant un cadeau est présent, ainsi que de nombreux éléments comme un téléphone, une boîte aux lettres, un arrosoir, ou encore un établi. Ses dimensions sont de 17 cm de haut, 25 cm de large et 16 cm de profondeur, pour un total de 389 pièces.

La Boutique Nook et la Maison de Rosie s’accompagnent des minifigurines de Tom Nook et Rosie. Vous pourrez reconstituer et explorer la boutique où le raton laveur Tom Nook vend des plans de bricolage, des graines ou encore des appâts. Puis, vous pourrez prendre un thé ou un cupcake chez Rosie et pourquoi pas l’aider à réorganiser son mobilier. Ce set de 535 pièces mesure plus de 15 cm de haut, 39 cm de large et 14 cm de profondeur.

Est-ce que ces Lego valent le coup avec quelques euros de moins ?

Si vous ou vos enfants êtes fans d’Animal Crossing, alors ces Lego valent le coup ! Leur simplicité ne les destine pas particulièrement à un public adulte, qui trouvera leur construction un peu trop simple. Ils constituent cependant de joli set à exposer dans votre coin télé, ou sur une étagère. Les enfants pourront eux faire appel à leur créativité et à leur imagination pour donner vie aux personnages et explorer davantage l’univers d’Animal Crossing.

Les briques reprennent bien sûr le design et les couleurs des objets du jeu, et sont globalement fidèles. La configuration de chaque set est modifiable, avec de nombreux éléments amovibles qui offrent une infinité d’options. Vous pourrez déplacer les meubles, changer les cadres des fenêtres ou réorganiser les plaques pour modifier l’aspect des bâtiments.

