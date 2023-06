Samedi 10 juin 2023, c’est la finale de la Ligue des champions. Cette année, le titre européen se jouera entre Manchester City et l’Inter Milan. Où suivre cette rencontre très attendue ?

Samedi soir résonnera pour la dernière fois de la saison l’hymne de la Ligue des champions. Cette édition 2023 de la plus prestigieuse des compétitions de football sacrera soit Manchester City (pour la première fois de son histoire) ou l’Inter Milan (vainqueur en 1964, 1965 et 2010). Le club anglais fait figure de favori face à l’équipe italienne, invitée surprise qui pourrait crânement jouer sa chance afin d’éviter l’inévitable. En 2022, le Real Madrid s’était imposé face à Liverpool.

Pour regarder la Ligue des champions en streaming, il faut un abonnement. Mais, la finale échappe à cette règle. Dès lors, il existe plusieurs options pour voir cette confrontation entre Manchester City et l’Inter Milan qui se déroule à Istanbul. Comme la finale est un événement que l’on veut regarder dans d’excellentes conditions, il est possible d’accéder à la qualité 4K UHD. Où regarder le match de foot le plus important de l’année ? On vous explique tout.

Quand est diffusée la finale de la Ligue des champions, qui oppose Manchester City à l’Inter Milan ?

La finale de la Ligue des champions a lieu le samedi 10 juin 2023, à partir de 21h, heure française. Elle marque la fin de la saison 2022/2023 de football.

Comment regarder la finale de la Ligue des champions en streaming ?

La Ligue des champions, au même titre que les championnats européens, est diffusée sur des chaînes payantes. En l’occurrence, cette saison : Canal+ et beIN Sports. Mais, la finale est aussi diffusée sur TF1.

La finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan est donc proposée en direct sur deux chaînes :

TF1

Canal+

Ces chaînes sont bien évidemment accessibles en streaming, sur des plateformes comme myCanal, Molotov ou encore MyTF1 — disponibles sur de nombreux appareils (mobiles ou non).

Comment regarder la finale de la Ligue des champions en 4K UHD ?

En 2023, on a enfin droit régulièrement à des compétitions sportives avec la qualité 4K UHD. La finale de la Ligue des champions n’y échappe pas, même si l’on peut constater une régression depuis 2022.

Sur Canal+

L’an dernier, Canal+ avait prévu un dispositif historique pour la finale de la Ligue des champions disputée au Stade de France. Non content de s’occuper de la retransmission, elle assurait également la réalisation. Avec des appareils compatibles, il était possible de regarder le match en Dolby Vision et Dolby Atmos (rendu 8.4). L’expérience était intéressante, mais pas dénuée de défauts.

En 2023, on n’aura pas à se poser la question sur la compatibilité de son équipement. Dans un tweet publié le 7 juin, Canal+ a annoncé une mauvaise nouvelle : « La finale de la Ligue des champions sera diffusée en 4K tout comme les autres matchs de la compétition. Cependant, le Dolby Vision/Dolby Atmos ne sera pas proposé cette année. »

Pour profiter de Canal+ en 4K UHD (sans HDR), il suffit de suivre le guide.

Sur TF1

TF1 4K retransmettra aussi la finale de la Ligue des champions en qualité 4K UHD (sans HDR). La chaîne est disponible sur les box Bouygues (canal 37), Free (canal 101), Orange (canal 996) et SFR (canal 77) à condition d’avoir une offre Fibre. On la trouve aussi sur Molotov TV, qui diffuse actuellement Roland-Garros en 4K via France Television.

