Alors que Elden Ring fêtera bientôt ses deux ans, les indices indiquant l’arrivée de l’extension Shadow of the Erdtree s’accumulent. Elle pourrait même sortir en février 2024, après quasiment un an de silence.

Il y a environ un an, FromSoftware et Bandai Namco officialisaient l’extension Shadow of the Erdtree pour Elden Ring. Depuis, c’est quasiment le silence radio pour le chef-d’œuvre qui fêtera bientôt son deuxième anniversaire (oui, déjà). Le DLC pourrait-il être disponible le mois prochain, en guise de célébration ? C’est possible, à en croire un article d’Eurogamer paru le 15 janvier 2024.

La version Steam de Elden Ring affiche une nouvelle entrée dans les fichiers liés aux contenus à télécharger, peut-on voir sur la base de données SteamDB. Le nom est énigmatique, « SteamDB Unknown App 2778580 », tandis que cette ligne se place aux côtés des autres bonus déjà disponibles (le Adventure Guide, l’artbook numérique, la bande son…). Tout porte à croire que cette mise à jour est liée à Shadow of the Erdtree, DLC qui fera forcément parler de lui en février, d’une manière ou d’une autre.

Le DLC de Elden Ring peut-il sortir en février 2024 ?

En décembre dernier, une fuite, notamment partagée par Wario64 dans un tweet, montrait les images de manettes aux couleurs de Elden Ring (fruit d’un partenariat entre Bandai Namco et Thrustmaster). Sur les slides qui auraient dû rester confidentielles, on peut lire que la commercialisation serait prévue pour février 2024 et « synchronisée avec la sortie de l’extension Shadow of the Erdtree ». Le document évoque aussi une éventuelle autre extension, attendue cette fois pour 2025.

Il serait quand même étrange de la part de Bandai Namco et de FromSoftware de lancer Shadow of the Erdtree en n’ayant pas montré grand-chose pendant des mois. En termes de communication, c’est audacieux. Dans le même temps, dire aux fans qu’ils pourront retourner dans l’Entre-Terre quelques jours après avoir diffusé une première bande-annonce serait un véritable raz de marée. Elden Ring bénéficie d’un engouement immense depuis 2022 et on ne se fait aucun souci pour le succès du DLC.

À noter que Elden Ring vient de recevoir une petite mise à jour, annoncée dans un communiqué datant du 11 janvier. Sur le compte Twitter officiel, on peut voir que certaines personnes trépignent d’impatience à l’idée de découvrir Shadow of the Erdtree. « À quand le DLC ? », questionne Kai. L’internaute unknown, lui, fait dans l’ironie : « Zéro information sur le DLC en 11 mois, mais le système anti-triche a été amélioré. » Bref, certains en ont vraiment assez d’attendre.

