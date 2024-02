Sony a publié la liste des jeux qui rejoindront le catalogue PlayStation Plus Extra à compter du 20 février 2024. Le copieux Assassin’s Creed Valhalla mène la charge.

À partir du 20 février 2024, les abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, les deux options les plus chères du service de Sony, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux. Et pas des moindres : Assassin’s Creed Valhalla, Tales of Arise, The Outer Worlds ou encore Need for Speed Unbound font partie de la liste.

PlayStation Plus Extra en février 2024. // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en février 2024

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5)

Des assassins, des templiers, des vikings : tout se mélange dans Assassin’s Creed Valhalla, un jeu au contenu immense qui devrait vous occuper des heures et des heures en attendant le prochain opus (Codename Red).

8/10 Assassin's Creed Valhalla Points forts Très joli (sur Xbox Series X)

Des efforts sur la mise en scène et les dialogues

Un contenu ultra généreux Points faibles Des combats encore perfectibles

L’argument des Assassins devient risible

Un jeu qui a tendance à s’éparpiller

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Vous aimez les RPG qui ressemblent à Fallout ? Alors The Outer Worlds est fait pour vous. L’aventure est riche et passionnante, avec des rencontres improbables, des factions qui veulent le contrôle ou encore des choix déterminants à faire.

Tales of Arise (PS4, PS5)

Tales of Arise est un JRPG qui repose d’abord sur un système de combat intuitif. L’histoire s’articule autour de deux personnages issus de mondes diamétralement opposés.

Need for Speed Unbound (PS5)

Need for Speed Unbound est un jeu de course arcade qui offre deux phases de gameplay différentes : le jour et la nuit. Il est néanmoins pénalisé par un système de progression décourageant.



Lego Jurassic World (PS4)

Il existe beaucoup de jeux vidéo qui adaptent des films populaires avec des briques Lego et un ton plus humoristique. Lego Jurassic World en fait partie. Il y a donc des dinosaures et Chris Pratt.

Mais aussi :

Lego Worlds (PS4, PS5)

Roguebook (PS4, PS5)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en février 2024

Resistance: Retribution (PS4, PS5)

Jet Rider 2 (PS4, PS5)

Tales of Symphonia (PS4, PS5)

Tales of Vesperia (PS4, PS5)

Secret of Mana (PS4)

