Neil Druckmann a évoqué « une petite histoire » dédiée au personnage de Tommy, située après The Last of Us Part II, mais finalement mise de côté. Celle-ci pourrait encore exister un jour, sans certitude sur le format.

Si vous attendez The Last of Us Part III ou la saison 2 de l’adaptation, il faudra faire preuve de patience. Les nouveaux épisodes de la série ne sont pas attendus avant début 2025. Quant à la suite du jeu, le réalisateur et président de Naughty Dog, Neil Druckmann, l’a évoquée dans le documentaire Grounded II diffusé le 2 février 2024 : « Je n’ai pas d’histoire, mais j’ai un concept qui me paraît aussi intéressant que les deux premiers opus. »

Puisque le tournage des interviews du documentaire remonte à un ou deux ans, il est difficile de savoir si la Part III est entrée en phase d’écriture depuis. Quand bien même, il est clair qu’elle n’est qu’à un stade préliminaire, d’autant que le studio se concentre a priori sur un nouvel univers. Mais Neil Druckmann a évoqué un autre aspect de The Last of Us : Tommy, le frère de Joel.

Ellie et Tommy dans The Last of Us Part II. // Source : Naughty Dog

« Nous avons écrit une histoire qui se déroule après The Last of Us 2 et qui met en scène Tommy, et j’espère qu’un jour, nous pourrons la réaliser », confirme Druckmann. Ce n’est pas la première fois qu’il mentionne ce récit en interview, l’occasion pour lui de rappeler que cela a souvent été mal interprété : ce n’est pas la partie 3.

« Les gros titres dans l’industrie disaient : ‘Naughty Dog a donné les grandes lignes de The Last of Us Part 3’, mais en fait, c’est faux. Cela a toujours été une petite histoire. Il n’a jamais été question d’un jeu complet », corrige-t-il. « À l’époque, nous avions des priorités plus importantes chez Naughty Dog, comme réparer notre façon de travailler, résoudre nos problèmes d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Dans cette situation, je ne voulais pas donner la priorité à cette histoire, qui a donc été mise de côté. »

Une série ou un jeu sur Tommy pour The Last of Us ?

La suite de la déclaration indique cependant que le projet n’est pas mort : « Je reste persuadé qu’un jour, il verra le jour. Je ne sais pas si ce sera un jeu ou une série… »

Il y a donc deux possibilités. Un DLC à proprement parler de The Last of Us Part II, façon Left Behind, est assez improbable aussi longtemps après. Le format « jeu » pourrait davantage ressembler à Uncharted: The Lost Legacy, le DLC d’Uncharted 4 finalement transformé en jeu à part, mais à l’histoire courte.

L’évocation d’une série télévisée n’est toutefois pas anodine. On sait, via les déclarations des showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann, que l’adaptation de la Part II chez HBO prendra environ deux à trois saisons. Mais si la série venait à donner son clap de fin avant la sortie éventuelle d’un The Last of Us Part III sur PlayStation, l’équipe aurait une suite clés en main : soit une saison dédiée à Tommy, soit une mini-série dérivée avec Gabriel Luna dans ce rôle. Un peu comme The Walking Dead : Daryl Dixon, l’univers télévisuel de The Last of Us pourrait se poursuivre via des œuvres distinctes sur des personnages spécifiques.

Mais ce n’est qu’hypothétique. Seule certitude : l’histoire dédiée à Tommy est écrite, et Neil Druckmann semble décidé à ce qu’elle nous parvienne un jour sous une forme ou une autre.

