On profite de la diffusion lundi dernier de l’épisode 7 de The Last of Us, adapté de Left Behind, pour rejouer à ce DLC en direct sur la chaîne Twitch de Numerama. Et en mode réaliste, bien sûr !

L’adaptation de The Last of Us est un immense succès, en ce début d’année 2023, qui plaît tant aux joueurs et joueuses des jeux, qu’à celles et ceux démarrant par la série. Le dernier épisode en date, Left Behind, adapte le DLC du même nom, sorti en 2014.

Il n’y a pas de meilleur moment pour rejouer à ce contenu additionnel mettant en scène Riley et Ellie. Numerama vous propose de (re)découvrir Left Behind ce mercredi, à 13h, sur notre chaîne Twitch. On en profitera pour comparer le jeu et son adaptation — les différences et points communs.

Left Behind sur PS5, édition remake. // Source : Naughty Dog

Pour corser l’aventure, on mettra Left Behind en mode « réaliste », la difficulté la plus dure du jeu — sans mode écoute ni ATH et avec peu de ressources disponibles.

Une adaptation fidèle, mais émancipée

L’adaptation signée HBO est un chef-d’œuvre, comme le détaille dans notre critique de la saison 1. La série parvient à suivre très exactement le même fil rouge que le jeu, parfois avec de véritables scènes miroirs, comme un dialogue entier dans l’épisode 6. Mais elle s’émancipe également, offrant de nouveaux personnages, moins d’infectés, et quelques réécritures. L’adaptation de Left Behind est ainsi assez épurée, mais fidèle aux événements liant Riley et Ellie.

