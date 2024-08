Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous rêvez d’observer le ballet de la Terre et de la Lune autour du Soleil, ce Lego Technic interactif est tout trouvé. Ce Set permet de recréer les mouvements de notre planète bleue et de la Lune en orbite. Et il est en ce moment moins cher.

C’est quoi, cette promotion sur Lego Technic ?

Le Lego Technic La planète Terre et la Lune en orbite est vendu 79,99 € sur le site de Lego. Il est en ce moment proposé au prix de 65,31 € sur Amazon, grâce au coupon à cocher sur la page du produit.

C’est quoi, ce Lego avec pour thème l’espace ?

Le set Lego Technic La planète Terre et la Lune en orbite permet de construire et de comprendre par la même occasion les concepts d’orbite de la Lune autour de la Terre, de force gravitationnelle et de saisons. Ce modèle embarque une manivelle afin de créer le mouvement de rotation des corps célestes. Vous pourrez comprendre comment la Terre et la Lune tournent autour du Soleil, avec une indication sur les mois et les phases lunaires, pour comprendre l’impact de l’orbite de la Terre sur les saisons.

Bien que son socle de base soit un peu massif, il n’est pas là par hasard et permet de faire tourner tout ce beau monde, et d’initier les plus jeunes constructeurs au monde de l’ingénierie. La complexité des mécanismes est fascinante, autant à construire qu’à voir en action. L’application Lego Builder apporte une touche ludique en plus, et permet de zoomer et de faire pivoter les modèles en 3D, mais aussi de sauvegarder le set et de suivre sa progression.

La planète Terre et la Lune en orbite // Source : Lego

À ce prix, ce set Lego est une bonne affaire à ce prix ?

Avec 20 € de moins sur son prix initial, c’est une très bonne affaire pour un très joli set conçu pour les enfants à partir de 10 ans et pour les adultes. Les plus jeunes pourront vous aider à le construire et pourquoi pas, se découvrir une passion pour l’astronomie.

Le set Lego Technic La planète Terre et la Lune en orbite comprend 526 pièces, et mesure plus de 24 cm de haut, 33 cm de long et 18 cm de large.

