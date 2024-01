Alors que Love is Blind vient de délocaliser son concept en Suède, voici 3 autres émissions à voir sur Netflix pour combler votre besoin d’amour : les autres versions de Love is Blind, évidemment, Ultimatum ainsi que Queer Eye.

Chaque nouvelle saison est un carton, et celle-ci ne fait pas exception : Love is Blind a désormais posé ses valises en Suède, pour des épisodes inédits riches en rebondissements, comme toujours.

Diffusée jusqu’au 28 janvier 2024 sur Netflix, cette téléréalité propose à des célibataires en quête du grand amour de se marier sans jamais avoir rencontré leur partenaire en vrai. Love is Blind : Suède est ainsi une émission comme les plateformes de SVOD en produisent beaucoup, entre passion et trahison.

Queer Eye // Source : Netflix

Sur Netflix, vous avez donc le choix entre les multiples romances internationales de Love is Blind, les potentiels mariages d’Ultimatum ou les relookings bienveillants de Queer Eye.

Love is Blind sur Netflix, l’évidence

Vous avez envie de voyager des États-Unis au Japon en passant par le Brésil ? Ça tombe bien, tous ces pays ont succombé au charme de Love is Blind, pour en dévoiler leur propre version maison. Dans cette émission de rencontre, la première produite par Netflix, tout repose toujours sur des « capsules », qui permettent de se parler, sans se voir.

Une trentaine d’hommes et de femmes célibataires peuvent ainsi y fréquenter tous leurs prétendants possibles, avant de demander l’élu de leur cœur en mariage, sans jamais les avoir rencontrés.

De la première entrevue au voyage de fiançailles, en passant par le jour du mariage, où les tourtereaux prendront leur décision finale, Love is Blind met ainsi ses candidats et candidates dans des situations impossibles, peu importe le pays.

Alors en attendant les ultimes épisodes de la variante suédoise, autant en profiter pour répondre à la question n°1 : l’amour est-il vraiment aveugle ? À noter tout de même que l’émission a été épinglée par d’anciens candidats concernant ses mauvaises conditions de tournage.

Ultimatum sur Netflix, la tentatrice

Vous vous souvenez de L’île de la tentation, diffusée sur TF1 ? Eh bien, Ultimatum, c’est un peu pareil, mais version « on se marie, ou c’est fini ». Cinq ou six couples mettent ainsi leur union à l’épreuve, en rencontrant d’autres partenaires potentiels pendant 3 semaines, avant de décider si leur histoire d’amour doit continuer ou non.

Là encore, comme pour Love is Blind, vous pouvez profiter de plusieurs versions de l’émission, en France ou aux États-Unis. Mais nous vous recommandons surtout de donner une chance à la variante Queer Love, qui met en avant uniquement des couples lesbiens. Une petite avancée pour la représentation des personnes LGBTQIA+, malgré un sentiment de schéma unique hétérosexuel, qui reste après le visionnage. À vous de vous faire votre propre avis.

Queer Eye sur Netflix, la bienveillante

On termine cette sélection avec l’une des téléréalités les plus douces de la planète : Queer Eye. Depuis 7 saisons, les « Fab Five », composés d’Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Berk et de Jonathan Van Ness, se donnent pour mission de relooker des hommes et des femmes à travers les États-Unis.

Résultat : des émissions émouvantes, queer et inclusives, qui abordent de nombreuses thématiques si peu présentes à la télévision. Une vraie bouffée d’air frais, déclinée au Japon, au Brésil et en Allemagne, dont la bienveillance et la bonne humeur détonnent avec bonheur dans le paysage audiovisuel.

Et bonne nouvelle : la saison 8 sera disponible sur Netflix dès le mercredi 24 janvier 2024. On a évidemment hâte de retrouver nos « Fab Five » préférés et de regagner ainsi foi en l’humanité.

