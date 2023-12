De la science-fiction, du fantastique, du superhéros, de l’étrange : voilà ce qui vous attend au cinéma en 2024, mais aussi sur certaines plateformes de streaming comme Netflix.

Dune : Deuxième partie

Dans ce deuxième volet de l’adaptation de Dune par Denis Villeneuve, Paul Atréides est bien décidé à flanquer une trempe à la Maison Harkonnen. Et dans cette croisade, « Muad’Dib » n’est pas seul. Il peut compter sur les Fremen et sur les vers gigantesques qui fouissent Arrakis. Après Dune 2, on rêverait d’un Star Wars confié à Denis Villeneuve.

Joker : Folie à deux

Le « Snyderverse » peut bien mourir, au moins les films autonomes du DC Extended Universe tiennent la route. Joker a été une réussite, comme The Batman. Pour la suite, c’est le mauvais clown qui revient, toujours incarné par Joaquin Phoenix, toujours devant la caméra de Todd Phillips, qui avait réalisé le premier volet. Mais cette fois, il y aura aussi Harley Quinn (Lady Gaga).

Spider-Man : Beyond the Spider-Verse

Il y avait l’excellent Into the Spider-Verse, suivi du non moins très satisfaisant Across the Spider-Verse. La suite ? Beyond the Spider-Verse, bien entendu. Comme pour les deux précédents chapitres, le long-métrage est entièrement en animation, avec une mise en scène et une touche artistique qui rappellent le style des comics, là où est né l’homme-araignée.

Après avoir plongé dedans et l’avoir traversé, allons au-delà du Spider-Verse. // Source : Sony Pictures

Furiosa : Une Saga Mad Max

Vous vouliez une suite à Mad Max: Fury Road ? Vous l’aurez, mais sans Tom Hardy ni Charlize Theron. Plus exactement, cette suite est plutôt un retour dans le passé de la redoutable Furiosa. Tout à la fois préquelle et film dérivé, ce projet met en avant Anya Taylor-Joy dans la peau de Furiosa. Et Chris Hemsworth lâche son marteau pour lui donner la réplique.

The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim

« Debout, debout, cavaliers de Théoden. Les lances seront secouées, les boucliers voleront en éclats. Une journée de l’épée. Une journée rouge, avant que le soleil ne se lève. Au galop, au galop. Courez, courez à la ruine et à la fin du monde ! À mort ! À mort ! À mort ! Pour Eorlingas ! ». Cette citation vous chauffe ? Hé bien, il y aura un film d’animation sur le peuple du Rohan.

Rendez-vous deux siècles avant Le Seigneur des anneaux. // Source : The War of the Rohirrim

Deadpool 3

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est plutôt dans un sale état. Les films qui sont au niveau depuis la fin de la saga de l’infini sont rares. Parmi ceux auxquels on veut croire, il y a Deadpool 3. Ryan Reynolds en Deadpool a fait du bon boulot jusqu’à présent. Et Hugh Jackman a accepté de revenir dans l’univers cinématographique de Marvel en tant que Logan / Wolverine. Ça promet.

Beetlejuice 2

Trente-six ans séparent les sorties de Beetlejuice (1988) de sa suite (2024). C’est, là encore, Tim Berton, qui est aux commandes, avec un casting qu’il connaît bien. Et pour cause : Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O’Hara vont retrouver les personnages qu’ils ont laissés il y a presque quatre décennies. Et en plus, la distribution s’étoffe de Monica Belluci et Willem Dafoe.

Beetlejuice, en 1988. // Source : Warner Bros.

Rebel Moon Part 2 : L’Entailleuse

On ne va pas se mentir. La rédaction de Numerama est divisée sur Rebel Moon. La suite, dont la diffusion est fixée au printemps, est donc aussi attendue de pied ferme qu’elle est crainte. L’univers n’est pas déplaisant, mais la mise en musique est pour le moins pataude. Beaucoup de personnages secondaires paraissent n’avoir aucune existence hormis un rôle-fonction.

Mickey 17

Si le titre du film vous fait penser à une souris bipède arborant de grandes oreilles, vous avez failli sur toute la ligne. Ici, on parle d’un film de Bong Joon-ho, dont la filmographie parle pour lui : Memories of Murder, Snowpiercer, Okja et surtout le très maîtrisé Parasite. Si vous vous posiez la question : oui, c’est bien Robert Pattinson dans la bande-annonce.

Megalopolis

Voilà plus d’une décennie que Francis Ford Coppola n’avait plus tourné le moindre film. On ignore si ce sera l’ultime projet du cinéaste, qui fêtera ses 85 ans. Une chose est sûre : son casting est XXL pour un projet remontant à 1980. Adam Driver, Dustin Hoffman, Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishburne.

Vice-versa 2

Riley grandit et découvre de nouvelles émotions, à mesure qu’elle découvre la vie. Et qu’est-ce qui se passe quand on devient une adolescente ? On doit visiblement composer avec l’anxiété ! Cette nouvelle sensation va côtoyer désormais la joie, le dégoût, la colère, la peur et la tristesse. Et peut-être y en aura-t-il d’autres à découvrir dans ce long-métrage d’animation.

Gladiator 2

« Mon nom est Maximus Desimus Meridius, commandant en chef des armées du nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Père d’un fils assassiné, époux d’une femme assassinée, et j’aurais ma vengeance dans cette vie ou dans l’autre ». Oui, on aime les citations qui claquent. Bon, on n’aura pas Russel Crowe, mais on espère une bonne tirade.

Photo non contractuelle. // Source : Dreamworks, Universal

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire

Le MonsterVerse, c’est quand même un sacré délire cinématographique. Mais la perspective de voir King Kong et Godzilla faire équipe pour fracasser d’autres créatures titanesques n’est pas tout à fait déplaisante. Parce qu’après tout, pourquoi pas. On se demande quand même où tout cela va bien nous mener (qui a dit : « bah, au film suivant pardi ! » ?)

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume

On continue l’arc initié en 2011 avec le reboot La Planète des singes : Les Origines. Deux films plus tard, voilà Le Nouveau Royaume. Sauf qu’ici, plus de César. On fait un bond dans le temps de trois siècles. Le projet a été confié à Wes Ball. Le même à qui on a demandé de préparer une adaptation en live action de Zelda, après la trilogie Le Labyrinthe.

S.O.S. Fantômes : La Menace de glace

Bon, c’est encore une suite, comme nombre de films de cette sélection. Mais que voulez-vous : on aime revoir Bill Murray et Sigourney Weaver dans cette licence. La présence de Paul Rudd est fort plaisante. Et la jeune génération, incarnée par Finn Wolfhard Mckenna Grace, est tout à fait convaincante. Et puis le film précédent n’était pas mal.

