George Miller a partagé des informations sur le prochain Mad Max. La suite de l'excellent Fury Road sera articulée autour d'une Furiosa plus jeune.

Il va y avoir une suite à l’excellent Mad Max : Fury Road, l’un des films les plus visuellement marquants de ces dernières années. À l’occasion d’un entretien accordé au New York Times, publié le 14 mai, George Miller a dessiné les contours du long métrage : il s’agira d’un prologue centré sur le personnage Furiosa, véritable révélation de Fury Road — doublée d’une icône féministe.

Néanmoins, Charlize Theron, qui campait le rôle à merveille et a aidé à rendre l’héroïne populaire au côté d’un Tom Hardy plus discret, ne rempilera pas. George Miller préfère opter pour une actrice plus jeune, qui aura donc la lourde tâche de faire aussi bien son aînée. Le tournage devrait débuter une fois que le cinéaste aura terminé celui de Three Thousant Years of Longing — retardé à cause du coronavirus.

Un Mad Max… sans Max

George Miller a quand même songé à faire appel à Charlize Theron, qu’il aurait alors rajeunie grâce à la magie des effets spéciaux. « Mais je ne pense pas que nous sommes prêts pour ça », confie-t-il. Il poursuit : « Malgré les tentatives sur The Irishman [exclusivité Netflix réalisée par Martin Scorsese], je pense que c’est encore une vallée de l’étrange. Certains sont sur le point de résoudre le problème, notamment les développeurs de jeux vidéo japonais, mais il y a encore de la marge. »

Il s’agira en tout cas du premier Mad Max sans Max en tête d’affiche, ce qu’était déjà Mad Max : Fury Road en prenant du recul. Pour l’anecdote, George Miller et Nick Lathouris, le co-scénariste, s’étaient amusés à écrire les histoires de plusieurs personnages croisés dans Fury Road (même le guitariste qui crache des flammes). « C’était une manière d’aider Charlize », révèle l’intéressé à propos de Furiosa. Finalement, ces longues pages d’explication sont devenues un script, achevé avant qu’une seule scène de Fury Road ne soit tournée. Rosie Huntington-Whiteley, qui joue Splendid, a eu la chance de le lire : « C’est du génie. Je me suis toujours demandée si le film allait voir le jour. » La question ne se pose plus aujourd’hui.

Le prochain Mad Max devrait être encore plus chaotique que son prédécesseur, à en croire des propos de Colin Gibson, chef décorateur et directeur artistique (car il y aura plus de véhicules). John Seale, directeur de la photographie, va lui-aussi revenir — alors qu’il n’a plus rien fait depuis Mad Max : Fury Road.