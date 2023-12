[Deal du jour] Le Remastered de The Last of Us Part II sort le 19 janvier 2024 sur PlayStation 5. Cette nouvelle version propose des graphismes légèrement améliorés, un jeu plus fluide, mais aussi quelques nouveautés, pour justifier le titre de remaster.

Après le remake de The Last of Us premier du nom, c’est maintenant la deuxième partie du diptyque qui a droit à une nouvelle version. Ici pas de remake en vue, The Last of Us Part II étant sorti il n’y a que trois ans, mais un simple portage sur PS5. En dehors du fait que le titre de Naughty Dog soit un jeu à refaire pour le plaisir, cette ressortie s’enrichit de quelques petites nouveautés.

The Last of Us Part II Remastered est prévu pour le 19 janvier 2024, exclusivement sur PS5. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Voici où le trouver au meilleur prix.

Où précommander The Last of Us Part II au meilleur prix ?

Pour les possesseurs de la version PS4 en dématérialisé, la mise à niveau pour profiter du jeu sur PS5 sera de 10 €. Si vous possédez The Last of Us Part II en version disque, il vous en coutera le même prix, et bien sûr une PS5 avec un lecteur de disque. Le prix du remaster seul est de 49,99 € sur le PlayStation Store.

Précommandez The Last of Us Part II sur le site de Carrefour

C’est sur le site de Carrefour que le jeu est disponible au meilleur prix. The Last of Us Part II Remastered est disponible en version physique sur PS5 au prix de 42,99 €. La livraison est gratuite et le retrait en magasin possible.

C’est quoi, ce remaster de The Last of Us Part II ?

The Last of Us Part II reprend les thématiques centrales du premier épisode, et pousse l’histoire encore plus loin, sans gâcher la conclusion du premier jeu. Naughty Dog propose une œuvre plus sombre et plus cruelle, parfois trop noire, mais souvent d’une justesse incroyable, grâce à un scénario, une mise en scène et une direction d’actrices et d’acteurs de grande qualité. Avec des personnages crédibles à l’écran, la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo s’amenuise, et l’immersion en est encore plus forte. Le monde post apocalyptique est graphiquement bluffant et seul le gameplay, légèrement rigide, peut ternir par moments une expérience viscérale.

Au niveau des nouveautés de la version remaster, en dehors d’une amélioration graphique et d’un mode Performance, quelques ajouts viennent compléter l’expérience de jeu. Vous trouverez un mode No Return, sorte de mode Survival qui permet d’enchaîner de nombreux affrontements aléatoires, avec de nouveaux personnages jouables. De nouveaux niveaux baptisés « Lost Levels » permettent d’explorer des décors jamais vus auparavant. Enfin, le mode Guitar Free Play justifie bien évidemment à lui seul l’achat de ce remaster. Les joueuses et les joueurs pourront enfin jouer de la musique via une multitude d’instruments à débloquer. Indispensable.

