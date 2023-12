La sélection des jeux qui seront intégrés aux catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium en décembre est connue. L’année se termine très bien pour les abonnés.

C’est bientôt Noël avant l’heure pour les abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium. Les deux options les plus chères du service de Sony permettent d’accéder à un catalogue de jeux de plus en plus garni. Le 19 décembre, 14 titres vont être ajoutés et il y a de grands noms, comme GTA V, dans le lot. Cela ne peut pas être un hasard puisque la première bande-annonce de GTA 6 a été dévoilée par Rockstar Games au début du mois.

PlayStation Plus Extra en décembre 2023 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2023

GTA V (PS5 & PS4)

Doit-on vraiment présenter GTA V ? Reste-t-il encore des gens qui n’y ont pas joué ? En tout cas, les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium vont pouvoir le (re)découvrir. Parfait pour se préparer pour GTA 6, prévu pour… 2025.

Tinykin (PS5 & PS4)

Drôle, doux et généreux : voilà comment on pourrait résumer le jeu vidéo Tinykin, petit pépite dans lequel on dirige des bonhommes mignons et visite toutes les pièces d’une maison. C’est une expérience bourrée de bonnes idées.

Metal: Hellsinger (PS5 & PS4)

Vous aimez le metal (la musique) ? Vous aimez Doom ? Eh bien Metal: Hellsinger mélange les deux dans un cocktail finalement assez évident. Pour affronter les démons d’une manière efficace, il faut tirer au rythme de la bande son.

Prodeus (PS5 & PS4)

Prodeus est un pur hommage aux premiers jeux de tir (Doom, Wolfenstein). Les graphismes sont volontairement dépouillés et le gameplay est très old-school. Avis aux nostalgiques.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS5 & PS4)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est loin d’être un excellent jeu. Mais il a quelques qualités qui peuvent mériter qu’on lui donne une petite chance.

Mais aussi :

Moto GP23 (PS4, PS5)

Salt and Sacrifice (PS4, PS5)

Moonscars (PS4, PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4, PS5)

Grime (PS4, PS5)

Shadowrun Returns (PS4, PS5)

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut (PS4, PS5)

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition (PS4, PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en décembre 2023

Mega Man Legacy Collection (PS4)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)

Thrillville (PS4, PS5)

Thrillville: Off the Rails (PS4, PS5)

Buzz Lightyear of Star Command (PS4, PS5)

