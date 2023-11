On récapitule ce qu’on sait de la situation de Donna Noble, la dernière fois qu’elle a été vue dans Doctor Who, il y a 15 ans. Catherine Tate est de retour, aux côtés de David Tennant, dans les trois prochains épisodes spéciaux diffusés sur Disney+.

Le grand jour arrive : ce samedi 25 novembre 2023, Disney+ diffuse le premier épisode spécial des 60 ans de Doctor Who. Cela signe le retour de David Tennant, mais aussi de Catherine Tate dans le rôle de Donna Noble. Cela faisait 15 ans que l’on n’avait pas vu le personnage dans la série. Où l’avait-on laissée ?

Pour aller plus loin Où regarder Doctor Who en streaming ?

Donna a perdu la mémoire

La dernière aventure de Donna avec le Docteur remonte à la fin de la saison 4, La Fin du voyage (Journey’s End), peu avant que le 10e Docteur se régénère dans La Fin des Temps.

Dans le TARDIS, alors que le Docteur est mortellement blessé, il parvient à se régénérer temporairement grâce à une main de Seigneur du Temps. Problème : Donna touche la main. Cela crée un clone du Docteur, mais, autre contrecoup, Donna absorbe l’énergie des Seigneurs du Temps.

En absorbant cette énergie, elle intègre aussi toutes les connaissances de la civilisation des Seigneurs du Temps — ce qui lui permet d’aider le Docteur à vaincre Davros et les Daleks. Mais la situation ne peut pas durer : Donna est une humaine, son cerveau ne peut pas encaisser les savoirs et conceptions de cette race alien. Le Docteur est alors contraint d’effacer la mémoire de Donna. Celle-ci ne doit jamais se souvenir, ou bien elle mourra, écrasée sous le poids de cette énergie et de son contenu. Le Docteur doit alors tout effacer, lors d’une scène restée dans les mémoires. À la fin de cet arc, donc, Donna Noble ne sait plus qui est le Docteur, qui dit adieu à l’une de ses plus grandes amies.

Il est à noter que sa mère Sylvia, ainsi que son grand-père Wilfried (dont l’acteur, Bernard Cribbins, est malheureusement décédé depuis), sont les seuls au courant autour d’elle de ses aventures avec le Docteur et de cette issue.

Enfin, dans l’épisode La Fin des Temps, juste avant que le Docteur se régénère, il rend visite à ses compagnes et compagnons de voyage, dont Donna. On assiste alors au mariage de Donna avec son fiancé, Shaun Temple. En aparté, le Docteur discute alors avec Sylvia et Wilfred, avant de leur remettre une enveloppe, un cadeau de mariage. Donna y trouvera un ticket de loterie gagnant.

En résumé, la dernière fois que Donna est apparue dans Doctor Who :

Elle avait tout oublié du Docteur ;

Elle venait de se marier ;

Elle avait en sa possession un ticket gagnant de loterie (lui faisant gagner une grande somme).

La famille de Donna dans le trailer : Sylvia, Shaun, Rose. // Source : BBC

Comme on sait que les épisodes spéciaux vont introduire Rose Temple Noble (interprétée par l’actrice Yasmin Finney, qui est Elle dans Heartstopper), on sait donc aussi qu’elle est la fille de Donna et de Shaun. Elle se nomme Rose probablement car Donna a une réminiscence de Rose Tyler, qu’elle avait rencontré durant La Fin du voyage. Son époux sera également de la partie, comme sa mère. L’amnésie nécessaire de Donna est également inquiétante : risque-t-elle de mourir lors des épisodes spéciaux ?

