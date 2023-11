Sony a levé le voile sur les jeux qui seront ajoutés au catalogue PlayStation Plus Extra à la fin du mois de novembre. On a connu mieux.

Le 21 novembre prochain, les abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium vont découvrir de nouveaux jeux. Sony a dévoilé les nouveautés du mois en cours et on voit que l’année 2023 se termine. La sélection n’est pas incroyable quand on se réfère aux mois précédents, mais il y aura bien un ou deux jeux pour vous occuper jusqu’à Noël.

Teardown // Source : Tuxedo Labs

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en novembre 2023

Teardown (PS5)

Dans ce jeu vidéo, on doit réaliser le hold-up parfait. Et on dispose de toute la liberté pour réussir son meilleur coup. Tout est destructible et on peut vraiment être créatif.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Un RPG ambitieux développé par Capcom, avec un contenu à la hauteur des espérances. On peut choisir entre neuf classes, sachant qu’on est accompagné par trois autres personnages. La version Dark Arisen réunit toutes les extensions. Une suite est actuellement en préparation.

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

Remasterisation d’un jeu vidéo où on doit échapper à des hordes de zombies. On peut jouer à la campagne en coopération, jusqu’à quatre.

Superliminal (PS5 & PS4)

Superliminal est un puzzle-game en vue subjective inspiré par les illusions optiques et la perspective. Bref, il va falloir réfléchir.

Mais aussi :

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5)

Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)

River City Melee Mach!! (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en novembre 2023

Grandia (PS4, PS5)

Jet Moto (PS4, PS5)

Là-haut (PS4, PS5)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS4, PS5)

PaRappa the Rapper 2 (PS4, PS5)

