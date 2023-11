Brie Larson est de retour au cinéma dans le rôle de Captain Marvel, à l’affiche de The Marvels. Mais elle n’est plus seule. Certaines séries permettent de découvrir les deux autres héroïnes, Kamala Khan et Monica Rambeau.

Vous vous souvenez du MCU ? Ce mercredi 8 novembre 2023 sort The Marvels au cinéma. Si le film était initialement titré Captain Marvel 2 (car il fait suite au premier film avec l’héroïne, sous les traits Brie Larson), il a finalement changé d’approche pour devenir The Marvels. Et pour cause, Carol Danvers n’est plus la seule héroïne, elle est désormais à la tête d’un trio.

Ce nouveau long-métrage Marvel met effectivement en scène trois super-héroïnes : Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) et Monica Rambeau (Teyonah Parris). Cette nouvelle aventure du MCU est la première au cinéma depuis Quantumania — mis à part les Gardiens de la Galaxie Vol.3 qui clôturaient leur propre trilogie.

Que voir avant The Marvels ?

Côté cinéma :

Nul besoin de voir Quantumania (Dieu merci) au préalable, car Kang n’est pas au centre de cette histoire. En revanche, il semble préférable d’avoir vu Captain Marvel, le film initial avec Brie Larson dans le rôle-titre (d’autant que Monica Rambeau y apparaît enfant). Entre Captain Marvel et The Marvels, il y a aussi Endgame qui signe une apparition de Carol Danvers, mais cela ne semble pas spécifiquement nécessaire de le revoir (à moins de le conseiller pour chaque film ou série Marvel post-2019).

Côté séries TV du MCU, sur Disney+, c’est un peu plus fourni :

Miss Marvel : cette série (excellente malgré ses faibles audiences) introduit le personnage de Ms Marvel, ou Kamala Khan. Le personnage est elle-même fan de Captain Marvel, et elle va avoir l’occasion de travailler avec son idole dans The Marvels.

Kamala Khan (Iman Vellani) dans Miss Marvel // Source : Disney+/Marvel

WandaVision : c’est dans cette série que Monica Rambeau arrive dans le MCU sous les traits adultes de Teyonah Parris (Akira Akbar interprétait la version enfant). C’est au cours des épisodes qu’elle découvre pour la première fois ses pouvoirs. À noter que, dans les comics Marvel, Monica est la deuxième Captain Marvel.

Monica Rambeau // Source : Disney/Marvel

Secret Invasion : bien que la série ne semble pas particulièrement essentielle, il y aura Nick Fury (Samuel L. Jackson) dans The Marvels. Or, le film se déroule après Secret Invasion. Dans le comportement et le background de Fury, il y a donc une continuité.

Nick Fury était dans Secret Invasion // Source : Disney+

Reste à savoir à quels points ces œuvres sont essentielles ou non pour réellement comprendre le film. WandaVision permettait de mieux comprendre et apprécier Doctor Strange 2, mais peut-être que The Marvels se suffit davantage à lui-même.

