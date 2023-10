Sony propose une gamme de casques gaming, qu’on peut utiliser sur PC ou PS5. Pour moins de 150 €, le modèle H5 offre un confort assez irréprochable.

Quand on est une entreprise tentaculaire comme Sony, il y a parfois des bizarreries dans le catalogue. C’est ainsi que la multinationale propose des accessoires PlayStation, mais aussi des accessoires gaming sous la marque Inzone — compatibles avec ses consoles. Un double positionnement qui peut paraître étrange. En réalité, il s’explique assez facilement : les propriétaires d’une PS5 vont se tourner vers les produits PlayStation quand les autres s’intéresseront peut-être aux produits gaming, afin de bénéficier du savoir-faire de Sony.

Autre paradoxe : la gamme Inzone se révèle bien plus complète que celle de PlayStation. On y trouve quatre modèles de casques (contre un seul pour la PS5), une paire d’écouteurs et même des écrans (comme le Inzone M9). Il est vrai qu’elle est pensée pour s’adresser à un public plus large, notamment composé des utilisatrices et utilisateurs de PC. Certains sont moins exigeants que d’autres. Numerama a pu tester le casque Inzone H5, disponible depuis le 10 octobre 2023 au prix de 150 €, en le reliant à une PlayStation 5. Il correspond au milieu de gamme, avec une emphase sur un critère très important par les gamers et gameuses : le confort.

Un casque pas PlayStation mieux que le casque PlayStation

260 grammes de confort pour le Sony Inzone H5

Ce qui frappe, quand on prend le Inzone H5 dans les mains, c’est sa légèreté. Il ne pèse que 260 grammes, ce qui en fait le plus léger de la gamme (même le H3 sous les 100 € est plus lourd). On comprend alors que Sony souhaite proposer un accessoire susceptible d’être utilisé pendant des heures et des heures sans craindre une fatigue. Nous pouvons le confirmer : on a porté le H5 pendant toute une soirée et aucune douleur sur le haut du crâne n’a été ressentie. La répartition du poids est idéale, les coussinets en nylon sont très souples et le rembourrage de l’arceau est suffisamment épais pour bien amortir.

Il ne pèse que 260 grammes

On apprécie aussi le design, très sobre — plus, en tout cas, que celui du casque PlayStation 3D Pulse, qui reprend le futurisme de la PS5. Le H5 épouse une philosophie un peu plus lifestyle et discret, proche du WH-1000XM5 (le modèle haut de gamme grand public). Tout juste est-il trahi par son microphone relié à une tige qui ne se détache pas (elle est située sur l’oreille gauche, sous la molette de volume). De toute façon, il ne peut se connecter qu’à un PC ou à une PS5, il est donc destiné à un usage sédentaire.

S’il n’est pas un produit portant la marque PlayStation, le H5 reprend quand même la finition de la PS5, avec du blanc associé au noir (il existe aussi une version 100 % noire). Une preuve que Sony cherche malgré tout à assurer une forme de continuité entre ses produits.

Le confort est le point fort du casque Sony Inzone H5. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Intégration parfaite, son correct

Pour faire fonctionner le H5, il faut brancher le dongle USB fourni sur l’appareil voulu (PC ou PS5). Attention, le dongle en question dispose d’un switch PC ou PS5 et il faut veiller à bien le positionner avant d’allumer son casque. La communication entre le H5 et le dongle est parfaite. On l’a branché sur un port USB arrière de la console, sans déplorer aucune coupure. Bien sûr, Sony promet une latence imperceptible, et c’est le cas. Le son suit parfaitement ce qui se passe à l’écran.

Attention à ne pas se tromper. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Contrairement au H9 (facturé 300 €), le H5 ne propose pas une fonctionnalité de réduction de bruit active. Il profite quand même d’une bonne isolation passive, grâce à des oreillettes qui englobent bien l’oreille. Pour les performances acoustiques, le principal argument du H5 est de proposer la technologie 360 Spatial Sound for Gaming. Comme son nom l’indique, elle offre une écoute à 360 degrés, ce qui est appréciable quand on sait que les jeux vidéo proposent des bandes sonores assez riches (les bruitages peuvent venir de partout). Les effets sont précis et correctement spatialisés, avec une belle découpe entre ce qui se passe à droite et à gauche. Pour l’immersion, améliorée par le moteur Tempest 3D Audio de la PS5, c’est top.

On sera en revanche un peu moins regardant sur la puissance du casque et sa signature assez plate (registre des graves un tantinet en retrait). On sent que Sony a préféré miser sur l’intelligibilité des effets plutôt que le grand spectacle. Pour la précision, c’est préférable, surtout si on est adepte du jeu en ligne. Bon point : on peut choisir d’équilibrer la balance entre le jeu et le chat (y compris sur PS5). Là encore, c’est un gros plus pour les parties à plusieurs sur internet.

Le microphone du casque Sony Inzone H5 ne se détache pas. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Du côté de l’autonomie, Sony promet jusqu’à 28 heures d’utilisation en une seule charge, sachant que 10 minutes de charge suffisent pour obtenir 3 heures de bonheur en plus et qu’un câble jack est fourni.

Prix et disponibilité

Le casque Inzone H5 de Sony est disponible depuis le 10 octobre 2023, au prix de 150 €.

Un casque pas PlayStation mieux que le casque PlayStation À moins de 150 €, le casque Inzone H5 de Sony constitue un excellent rapport qualité/prix. Il n’offre pas les dernières technologies, comme la réduction de bruit active, mais il assure sur un critère essentiel : le confort. Pesant seulement 260 grammes et nanti d’une bonne répartition du poids, cet accessoire sans fil est paré pour les longues sessions. Il revendique en prime une polyvalence appréciable, puisqu’on peut l’utiliser sur PC comme sur PS5. Côté son, le H5 manque d’un soupçon de personnalité pour en faire un incontournable. Mais sa compatibilité avec le rendu audio 3D de Sony lui permet de briller sur l’immersion, ce qui est important quand on joue. En tout cas, il fait mieux que le casque 3D Pulse, lancé en même temps que la PlayStation 5. Un comble, pour un produit qui n’est pas inscrit dans le catalogue PlayStation.

