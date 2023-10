Après un rendez-vous manqué avec la France en 2023, le service de streaming (SVOD) HBO Max arrivera en 2024 dans l’Hexagone, sous son nouveau nom « Max ».

L’annonce a surgi ce lundi 16 octobre, à l’ouverture du marché international des contenus audiovisuels et de la coproduction (Mipcom) à Cannes. Le service de streaming Max fera ses débuts en France en 2024. Ce calendrier a été confirmé par Leah Hooper Rosa, la responsable du projet chez Warner pour l’Europe, fait savoir Damien Choppin, journaliste pour Écran Total.

Aujourd’hui, la disponibilité de la plateforme de service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) est limitée au territoire américain. Cependant, un déploiement à l’international est prévu, en direction de l’Europe, de l’Amérique latine, des Caraïbes et du sud-est asiatique. Pour ces régions, le lancement est fixé à 2024. Aucune date plus précise n’est fournie.

Sur scène, Leah Hooper Rosa n’a livré de planning plus détaillé, mais elle a indiqué que la France et la Belgique feront partie des premiers pays à avoir accès à Max. Pour l’heure, la priorité reste au changement d’identité de la marque, qui passe de HBO Max à Max. Un travail qui doit s’achever au premier trimestre 2024 sur les 22 marchés où l’offre est déjà présente.

Max a fait ses débuts aux USA. Désormais, le plan est de se déployer à l’international. // Source : Max

Un rendez-vous raté avec la France

HBO Max n’a jamais existé dans l’Hexagone. Une arrivée était pourtant prévue au début de l’année 2023, suivant la séparation entre HBO et OCS, mettant fin à un catalogue HBO comprenant des dizaines de séries. Tandis que Canal+ a mis la main sur OCS, HBO était donc censé revenir via une plateforme de streaming dédié. Une perspective toutefois repoussée.

HBO, qui appartient à Warner Bros. Discovery, a toutefois été rendu disponible via un accès sur Prime Video, en exclusivité — c’est le Pass Warner, facturé 9,99 euros par mois en France. La perspective d’une arrivée de Max, qui regroupera donc les séries HBO, en France devrait pousser le Pass Warner vers la sortie en le remplaçant (on peut déjà s’en désabonner).

Max, qui est à la fois un renommage de HBO Max et une fusion avec les contenus de Discovery+ (qui demeure proposé indépendamment), cherche à s’imposer parmi les grands du streaming. Le changement de nom est l’un des leviers de cette ambition : Warner considère que l’offre HBO, bien que réputée et qualitative, est aussi élitiste et adulte, ce qui peut faire fuir une partie de la clientèle.

Le nouveau nom de Max entend gommer cette impression de plateforme de SVOD exigeante pour une logique s’adressant à un public plus large. On doit donc avoir sur Max du contenu varié, pour tous les âges, de qualité, mais aussi moins ambitieux. C’est sur Max que l’on aura une nouvelle série Game of Thrones, un spin-off de The Big Bang Theory, et la première série Harry Potter de l’histoire.

