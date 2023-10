On a vu beaucoup de reproductions moches de vaisseaux mythiques dans Starfield. Mais ce n’est pas du tout le cas de cette réplique de l’Imperial Star Destroyer, une icône de Star Wars.

Peu près le lancement de Starfield en accès anticipé, on a pu voir des gens se lancer dans l’outil de personnalisation pour un but précis : reproduire des vaisseaux vus ailleurs. Mais, très souvent, le résultat état risible, avec des projets qui, certes, évoquaient Star Wars ou encore Star Trek, mais étaient loin d’être ressemblants. Ce n’est pas le cas de cette création signée DotElectronic7174, qui a publié des captures de son Imperial Star Destroyer sur Reddit le 2 octobre. On dirait le vrai, tellement la réplique est réussie.

« J’en ai probablement vu trois ou quatre différents, mais c’est clairement le meilleur », clame Ijustwerkhere. WeHaveAllBeenThere abonde : « ‘Ma version’ ? Non, c’est vraiment l’Imperial Star Destroyer. » On peut difficilement être en désaccord avec les éloges, tant DotElectronic7174 a su dompter les mécaniques de Starfield avec brio. En prime, son Imperial Star Destroyer est fonctionnel, même s’il met à mal le moteur graphique du jeu de Bethesda. D’après ses dires, le framerate tombe alors à 15 fps, en raison de la taille immense de l’engin.

L’Imperial Star Destroyer dans Starfield // Source : Reddit

Cet Imperial Star Destroyer reproduit dans Starfield est impressionnant

On notera d’abord que DotElectronic7174 ne s’est pas attaqué au plus petit des vaisseaux de Star Wars. Alors qu’il aurait pu prendre un véhicule plus modeste, comme un chasseur Tie, il a opté pour l’immense Destroyer Stellaire de l’Empire, capable de tout engloutir sur son passage. Il est reconnaissable en un coup d’œil, grâce à sa forme triangulaire et son poste d’opération situé en hauteur. Au regard de cette forme simple mais effrayante, il symbolise à merveille la tyrannie de l’Empire.

Pour la contrainte de taille, DotElectronic7174 n’a eu d’autre choix que de passer par un mod baptisé « Ship Builder Unrestricted ». Comme son nom l’indique, il permet de lever les restrictions de l’outil de personnalisation du vaisseau dans Starfield, que ce soit pour les réacteurs, les mensurations ou encore le bouclier. Sinon, DotElectronic7174 a tout fait à la main. On peut se rendre compte de la taille de l’Imperial Star Destroyer sur l’image ci-dessous, où on peut le voir passer à travers certains éléments du décor de la station d’atterrissage principal de Starfield. Clairement, il n’est pas adapté pour le jeu.

L’Imperial Star Destroyer dans Starfield // Source : Reddit

« Le vaisseau est lent et certaines tourelles rencontrent des bugs au point d’arrêter de tirer. Ce n’est pas pratique mais cela vaut vraiment le coup », indique DotElectronic7174 quant aux autres contraintes imposées par son projet. Elles devraient finir par être levées par la communauté de modding. « Les modders vont tout corriger. D’ici 18 à 24 mois, on pourra créer facilement des vaisseaux de plus de 800 mètres avec des parties détachables et des véhicules terrestres pour l’exploration », prophétise Diamondangel82. Car oui, pour l’heure, on ne peut explorer les planètes qu’à pied.