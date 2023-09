Dans Starfield, on peut se balader dans son vaisseau spatial ou à pied. Il n’y a aucune alternative, et c’est un choix pleinement assumé par Bethesda.

En ce qui concerne les déplacements, Starfield propose deux options : les voyages en vaisseau spatial dans la galaxie et les balades à pied sur la terre ferme. Il n’y a aucun autre moyen de locomotion dans le jeu, alors qu’on aurait pu imaginer un quadricycle pour aller plus vite quand on explore une planète. Dans une interview accordée à Bloomberg et publiée le 7 septembre, Todd Howard, directeur de Bethesda, a expliqué pourquoi les développeurs ont imposé cette limite, paradoxale pour un titre pensé pour être grand.

Tout est une question de rythme. Concrètement, Bethesda tient à donner une forme de lenteur bénéfique, quasi contemplative, à l’expérience. Comme Starfield est un jeu qui met l’exploration au premier plan, cela fait sens. C’est aussi une question de gameplay : ajouter d’autres véhicules auraient pu tout modifier, et tant pis si on a l’impression d’avancer à la vitesse d’une tortue dans le jeu.

Starfield // Source : Capture Xbox

Aucun véhicule dans Starfield pour profiter du voyage

« Une fois que vous atterrissez avec votre vaisseau, vous êtes à pied et cela nous permet de savoir à quelle vitesse les joueuses et les joueurs voient les choses », indique Todd Howard. En d’autres termes, Bethesda a voulu Starfield « lent » pour nous aider à mieux profiter du voyage, à mieux apprécier les différentes ambiances qu’on trouve dans le jeu. Même si certains fans de Skyrim argueront qu’on peut se déplacer à dos de cheval. Et ceux qui ont déjà passé des heures dans Starfield ne manqueront sans doute pas de déplorer les accélérations du personnage, trop courtes pour être vraiment appréciées (elles sont régies par une jauge d’oxygène).

Todd Howard tient quand même à rappeler ceci : « Dans un sens, vous avez quand même un véhicule, vous avez bien évidemment votre vaisseau pour aller dans l’espace, mais, ensuite, sur la surface, vous avez un jetpack que vous pouvez améliorer. C’est super fun, et c’est une nouvelle expérience pour nous. Enfin, les planètes présentent différentes gravités, ce qui les rend parfois uniques. »

On rappelle aussi que la structure même de Starfield n’est pas du tout adaptée à l’introduction de véhicules. Les centaines de planètes sont découpées en petites zones générées de manière procédurale, et il n’est pas possible de trop s’éloigner du vaisseau sous peine de voir le jeu nous demander de faire demi-tour (rayon de 4 à 5 kilomètres selon nos tests). Avec des déplacements encore plus rapides, cette limite technique aurait été bien davantage révélée au grand jour.

