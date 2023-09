Maintenant que Starfield est lancé et que tout le monde peut en profiter, Bethesda va pouvoir se pencher sur l’après. Les ambitions sont grandes pour lui assurer une belle longévité.

Starfield est désormais disponible pour un maximum de monde et le succès est au rendez-vous : rien que sur Steam, le jeu a connu un pic de 330 597 joueurs connectés en même temps (ce qui le place dans le top 5 de la plateforme à l’heure actuelle). L’avenir s’annonce donc radieux pour le RPG spatial, à condition que Bethesda continue de l’alimenter avec du contenu.

Dans une interview accordée à Famitsu et publiée le 9 septembre, Todd Howard, patron de l’entreprise, a révélé les plans concernant le futur de Starfield. Sans trop de surprise, il connaîtra la même structure d’évolution que Skyrim, qui a été décliné en de multiples éditions. Outre des extensions, il y aura l’ajout d’un outil pour rendre les mods officiellement compatibles. Sur le portail Nexus Mods, il en compte déjà plus de 1 000.

La Terre dans Starfield // Source : Capture Xbox

Starfield aura un destin à la Skyrim

Todd Howard a précisé au média japonais que l’arrivée de la compatibilité officielle des mods est prévue pour l’année prochaine. Elle permettra à la communauté de proposer plus facilement leurs projets aux autres, en plus de décupler leurs moyens d’améliorer/modifier Starfield grâce à des fonctionnalités plus poussées. Comme c’est le cas dans Skyrim et Fallout 4, via ce que Bethesda appelle le Creation Kit.

Les mods devraient garantir une longévité extrême au jeu. D’autant que sa structure est une mine d’or pour les créatrices et les créateurs : des milliers de planètes, vides pour la plupart, qui ne demandent qu’à être remplies par des idées farfelues et/ou inspirées. En ce sens, Starfield est susceptible de devenir le bac-à-sable idéal pour les plus imaginatifs, y compris sur Terre. Tout restera bien évidemment à la discrétion des fans, mais ils ont de quoi être motivés par les possibilités offertes par Starfield. Certains pourraient par exemple construire des parcs d’attraction ou des véhicules terrestres, quand d’autres sauront imaginer des quêtes supplémentaires ou penseront à des défis avec des pommes de terre.

Sur la question des extensions, Todd Howard n’a pas voulu trop insister, suggérant qu’un premier DLC ambitieux n’est pas prévu avant un petit moment. Pour rappel, Skyrim en a eu trois (Dawnguard, Hearthfire, Dragonborn), tous sortis en 2012. Fallout 4, lui, en a connu six (dont la moitié intégrée à une série Workshop, articulée autour de la création). En bref, Starfield ne sera pas lâché par Bethesda de sitôt.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !