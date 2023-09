Starfield intègre un outil de création/personnalisation du vaisseau. Une aubaine pour reproduire des engins mythiques, ce que certains s’amusent déjà à faire. Avec des résultats… étonnants.

Starfield n’est pas encore officiellement disponible, mais il est en train de faire le bonheur de celles et ceux qui bénéficient de l’accès anticipé (depuis le 1er septembre). Le RPG spatial de Bethesda, comparable à Skyrim, est un jeu vidéo assez complet, qui propose plusieurs options de personnalisation poussée. On peut créer puis incarner le personnage de son choix. On peut aussi confectionner un vaisseau à son image… ou reproduire certains engins qui existent déjà.

Sur les réseaux sociaux, on trouve déjà des images et vidéos de vaisseaux considérés comme mythiques dans Starfield. X-Wing, Faucon Millenium, Imperial Star Destroyer, USS Enterprise… Les amatrices et amateurs de SF reconnaîtront sans aucun mal ces véhicules bien intégrés à l’imaginaire collectif. À condition, quand même, de passer outre certains détails qui trahissent la fidélité des reproductions. Certains modèles sont laids et donnent plus envie de rire.

Le Faucon Millenium de Star Wars dans Starfield (il paraît) // Source : Reddit

Des vaisseaux mythiques de la SF sont dans Starfield, en version Wish

Imperial Star Destroyer

On commence par l’effrayant Imperial Star Destroyer. Dans Star Wars, il s’agit d’un immense vaisseau amiral dont la forme triangulaire évoque un sentiment de menace. Dans Starfield, il devient un mini suppôt qui ne fait plus peur à grand monde. On peut quand même souligner l’effort, notamment avec le poste de pilotage situé au sommet.

Someone made a Destroyer from Star Wars in #Starfield using just its shop builder! pic.twitter.com/R0uFcI0Uh0 — Karim Jovian (@KJovian) September 4, 2023

Faucon Millenium

Vous risquez d’avoir mal à votre Han Solo en voyant ces projets cherchant à imiter le Faucon Millenium. Pour la défense des joueuses et des joueurs de Starfield, l’outil de création impose de vraies contraintes et la carlingue du Faucon Millenium n’est pas des plus évidentes à refaire.

Si jamais vous êtes capable de fermer les yeux, on trouve déjà un tutoriel sur Twitter pour construire un Faucon Millenium dans Starfield.

Update to the Millennium Falcon build

Update to the Millennium Falcon build

by u/Chief1123 in Starfield

Le X-Wing (enfin…)

Ah le X-Wing… le vaisseau des gentils de Star Wars par excellence. Il est célèbre pour ses quatre ailes capables de se replier ou de se déployer en épousant la lettre X. On vous laisse juger celui de Starfield, mais hormis le respect des couleurs…

My Star Wars X-Wing

My Star Wars X-Wing

by u/HatedPath in Starfield

C’est mieux en revanche pour le Y-Wing (hormis la taille du cockpit et les proportions) :

Y-Wing Attempt (Cosmetic)

Y-Wing Attempt (Cosmetic)

by u/Shmyfe in Starfield

USS Enterprise

Au sein de la rédaction de Numerama, on adore détester Star Trek. Mais on doit bien reconnaître à la saga le design de l’USS Enterprise. Pour le coup, cette reproduction au sein de Starfield est globalement réussi, en termes de proportions et d’allure générale.

Someone just made the Enterprise from Star Trek in #Starfield using just the ship builder!



Someone just made the Enterprise from Star Trek in #Starfield using just the ship builder!



This is by far my most favorite! pic.twitter.com/KlvtgiCTQt — Karim Jovian (@KJovian) September 3, 2023

Serenity

Encore un vaisseau relativement bien reproduit dans Starfield : le Serenity, vu dans la série Firefly. Les fans absolus chipoteront sans doute sur les réacteurs, mais la forme qui rappelle un faucon est là.

"She’s torn up plenty, but she’ll fly true."

"She's torn up plenty, but she'll fly true."

by u/solokeldon in Starfield

Normandy

La trilogie Mass Effect (oublions le quatrième opus, s’il vous plaît), a marqué beaucoup de monde. Par conséquent, voir le Normandy dans Starfield n’a rien de surprenant. Le résultat est plutôt honorable. On a vu pire (voir plus haut).

Someone made the Normandy from Mass Effect in #Starfield using only it’s ship builder!



Someone made the Normandy from Mass Effect in #Starfield using only it's ship builder!



Woah! pic.twitter.com/Jc0ykgbQ3x — Karim Jovian (@KJovian) September 2, 2023

