On connaît désormais le prix de la version iPhone 15 Pro de Resident Evil 4. Ce sera donc 69,99 €, comme sur PS5 et Xbox Series. Et 10 € de plus que sur PC.

Pendant son keynote de rentrée dédié à la gamme iPhone 15, Apple s’était fendu d’un long segment sur les performances de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max en gaming. La nouvelle puce A17 Pro est capable de faire tourner des jeux récents — Resident Evil 4 — ou à venir — Assassin’s Creed Mirage — dans d’excellentes conditions. Simple moyen de prouver la puissance du processeur ou réelle volonté de se lancer sur le marché du jeu vidéo ? L’avenir le dira, mais les tarifs des jeux vidéos risquent de faire reculer nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs.

La fiche produit de Resident Evil 4 est d’ores et déjà affichée dans l’App Store, alors que sa date de sortie n’a pas encore été officialisée (il sera disponible avant le 31 décembre). L’occasion de découvrir qu’il faudra payer 69,99 € pour débloquer le contenu principal du jeu d’horreur de Capcom. C’est donc exactement le même prix que sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S et Xbox Series X. Et c’est aussi 10 € plus cher que sur PC.

Le prix de Resident Evil 4 sur l’App Store // Source : Capture d’écran

70 € pour un jeu sur iPhone : Capcom n’a peur de rien

D’aucuns diront qu’on n’achète pas uniquement la version iPhone 15 Pro de Resident Evil 4 pour ce prix, puisqu’on pourra aussi y jouer sur Mac (puce M1 minimum) et iPad (puce M1 minimum). Mais cela reste cher, très cher pour un titre sorti depuis plusieurs mois et qu’on trouve déjà en promotions ailleurs (moins de 40 € sur PS5). Pour qui n’aurait qu’un iPhone 15 Pro pour jouer, cela représente une grosse somme pour une expérience mobile.

On découvre en prime que toutes les microtransactions honteuses sont là, facturées entre 2,99 et 9,99 €. Il y a aussi un Extra DLC Pack à 19,99 €, qui permettra d’accéder à l’extension Separate Ways (où on incarne le personnage Ada Wong). Pour attirer les gens, Capcom et Apple proposent quand même de découvrir le début du jeu sans rien payer. « Vous pouvez jouer gratuitement à une partie limitée du jeu de base », peut-on lire.

Faut-il vraiment s’en étonner ? Pas si on en croit les récents propos du président de Capcom. Comme le rapporte Kotaku dans un article publié le 26 septembre, Haruhiro Tsujimoto a fait comprendre, durant le Tokyo Game Show, que les jeux vidéo ne sont pas assez chers. Une position qu’il défend avec des arguments économiques : « Les coûts de développement sont environ 100 fois plus élevés qu’à l’époque de la Nintendo, mais les prix des jeux n’a pas réellement augmenté. Il y a aussi la nécessité de valoriser les salaires. En considérant le fait que les salaires augmentent dans l’industrie d’une manière globale, je pense qu’augmenter les prix constitue une option saine pour l’entreprise. » Et cela donne donc un Resident Evil 4 à 70 € sur iPhone.