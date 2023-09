Capcom nous replonge dans l’horreur de Resident Evil 4 avec une extension baptisée « Separate Ways ». On n’y joue plus Leon S. Kennedy, mais Ada Wong. C’est le meilleur argument du DLC.

Au moment de faire le bilan de l’année 2023 sur la planète vidéoludique, Resident Evil 4 reviendra certainement dans la discussion comme l’un des temps forts. Si ce remake développé par Capcom a été quelque peu éclipsé par les grosses productions sorties après lui, nous serons certainement nombreux à nous souvenir de cette relecture incroyable d’un chef-d’œuvre de l’horreur — orienté action. La firme nippone refuse qu’on l’oublie trop vite, en témoigne l’arrivée d’une extension baptisée Separate Ways, pensée pour prolonger le plaisir — ou le cauchemar selon les points de vue.

Dans ce DLC facturé 9,99 €, on quitte le costume de Leon S. Kennedy, héros de la campagne principale de Resident Evil 4, pour la tenue d’Ada Wong. Une anti-héroïne que les fans connaissent bien pour ses apparitions spectaculaires, sa personnalité naturellement badass et son jeu de séduction « Je t’aime moi non plus » avec Leon. Separate Ways est donc un moyen de (re)découvrir l’univers de Resident Evil 4 sous un prisme différent. Ada est envoyée en Europe pour une mission périlleuse, en marge de celle que doit remplir Leon. Par conséquent, certaines séquences se font écho.

Le carré parfait pour affronter tous les dangers. // Source : Capture PS5

Ada Wong est terriblement badass dans Resident Evil 4

Disponibilité Separate Ways est disponible depuis le 21 septembre 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Il faut Resident Evil 4 pour pouvoir y jouer

On pourra forcément reprocher à Separate Ways de n’être finalement qu’une redite de ce qu’on connaît déjà, notamment au niveau des décors traversés. Capcom essaie de modifier certains agencements pour les adapter à l’une des compétences distinctives que possède Ada (un grappin). Mais, on touche vite aux limites du concept. Les aficionados apprécieront de retrouver ces lieux emblématiques, à commencer par l’effroyable village du début de Resident Evil 4 (c’est d’ailleurs Ada qui active la cloche permettant à Leon de se sauver). Après tout, l’ambiance est toujours aussi poisseuse, lugubre et angoissante. Separate Ways ne fait qu’appuyer l’incroyable travail des développeurs, l’effet de surprise en moins.

Les lasers à éviter ! // Source : Capture PS5

Heureusement qu’Ada Wong sait comment briller. Plus agile que Leon, elle dispose de quelques gadgets en plus pour varier les plaisirs. On a déjà évoqué le grappin, qui peut servir à se tirer d’une situation critique ou à se ruer vers un ennemi pour lui décocher un coup puissant au corps-à-corps. Elle peut par ailleurs s’appuyer sur une vision spéciale pendant les phases d’enquête, grâce à une lentille qui lui fournit des indices précieux pour mener à bien son objectif (lié au personnage Luis, croisé dans Resident Evil 4). C’est tant mieux, quand on sait qu’Ada a parfois l’esprit occupé par ses propres doutes, trimballée entre son objectif et ses convictions. Ada Wong est un personnage qui se pose des questions et ne se contente pas d’exécuter sans sourciller. Sous ses airs de femme puissante et consciente de son charme ravageur, elle cache quelques fêlures intéressantes à creuser.

« T’as pas une gueule de porte-bonheur », comme dirait l’autre. // Source : Capture PS5

Comme Separate Ways n’est pas aussi long que Resident Evil 4 (il y a sept chapitres, qu’on peut plier en environ quatre heures), il a tendance à aller droit au but. Il n’y a presque pas de temps mort, d’autant que Ada est poursuivie par un monstre effroyable et particulièrement récalcitrant — l’une des obsessions de la saga de Capcom, qui aime bien les courses-poursuites haletantes. On retrouve dès lors des éléments de gameplay similaires, y compris la gestion de l’inventaire, les possibilités de marchander et la personnalisation de l’arsenal. On avance en terrain connu : on jouera à Separate Ways pour son approfondissement de certains points de l’intrigue, plus que par la volonté de vivre de nouvelles sensations.