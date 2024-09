Lecture Zen Résumer l'article

Lego commercialise un set Lego Star Wars permettant de construire une version sombre du Faucon Millenium. Le vaisseau est livré avec des figurines liées à des théories.

Sur la plateforme Disney+, on peut trouver une tonne de contenus Star Wars. Il y en a pour tous les goûts et tous les publics. Par exemple, la série d’animation Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy est pensée pour les plus jeunes. Elle utilise l’opportunité offerte par les briques Lego pour déconstruire/reconstruire l’univers à sa guise. On parle d’une « version tordue où les gentils sont les méchants, et où les méchants sont les gentils ».

Pour accompagner la diffusion de ce programme, Disney et Lego ont prévu du merchandising. Les deux entreprises, dont le mariage dure depuis des années et des années, permettent aux fans d’assembler une version dark du Faucon Millenium, emblématique vaisseau, ici dans une adaptation méconnaissable. La coque grise cède sa place à du noir avec des touches de rouge. Comme si l’Empire s’était emparé du Faucon Millenium et l’avait habillé à sa sauce, en mode tuning. Le vaisseau en lui-même, n’est pas la partie la plus intéressante. Mais y a deux figurines livrées avec qui sortent du lot.

Dark Rey et Dark Jar Jar : ce Lego Star Wars alimente des théories

Le vaisseau ne surprendra pas les fans de Lego Star Wars. C’est une énième variation du Faucon Millenium, qui a déjà eu droit à plusieurs versions en 25 ans de collaboration. Un petit tour sur la base de données Bricklink vous donnera une idée du nombre de fois où cette bonne vieille carlingue de Han Solo a été reproduite avec des briques. Tout juste ce dark Faucon Millenium se distingue par sa livrée distinctive et son aménagement intérieur. L’ouverture du toit se fait toujours en étoile, avec plusieurs petits capots un peu fragiles (contrairement à la structure du bas, plus solide). Attention, on peut vite perdre des pièces en route quand on le manipule, tandis que les enfants adoreront les deux lance-missiles intégrés.

Lego Star Wars

Ce set va surtout taper dans l’œil des collectionneurs pour les figurines qu’il rassemble. La première va filer des cauchemars à bien des fans : elle est à l’effigie de Dark Jar Jar. Ce personnage, qui n’existe pas dans les films ou les séries canoniques, est lié à une sombre théorie très documentée. Elle consiste à affirmer que le Jar Jar tête-à-claque de La Menace fantôme est en réalité un seigneur Sith très puissant, lequel cacherait alors bien son jeu. Il serait ainsi trop maladroit et stupide pour ne pas être lié à un terrible secret — son statut de personnage insupportable a fait souffrir l’acteur (qui a eu droit à une belle revanche par la suite). Cette théorie a attendu Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy pour être matérialisée à l’écran.

Dark Rey dans le film Dark Rey en Lego

L’autre figurine intéressante est Dark Rey, soit la version Sith de Rey, l’héroïne de la troisième trilogie liée à la famille Skywalker. Elle ne vient pas de nulle part non plus : Dark Rey apparaît dans une vision de l’épisode 9 (L’Ascension de Skywalker). Elle porte une capuche noire et arbore un sabre étrange, avec deux lames en parallèle. Ces deux éléments sont bien évidemment reproduits en Lego, avec une Rey qui possède une expression « effrayante ». Là encore, il y a une théorie émergente : pendant longtemps, on a cru que Rey pouvait basculer du côté obscur de la Force. Après tout, elle est la petite-fille de Palpatine. Elle restera finalement sur le chemin de la Lumière et aura même droit à son propre film — toujours avec l’actrice Daisy Ridley.

Dark Vador en gentil C3PO en méchant

La boîte contient également une déclinaison blanche de Dark Vador, alors dépeint comme un Jedi (la figurine est sublime), ainsi que Luke Skywalker habillé en tenue de plage. Le droïde C-3PO, lui, est repensé en chasseur de prime avec des yeux rouges et un bras noir. On est loin du robot protocolaire qui a peur de son ombre. Vraiment, ce produit Faucon Millenium va surtout plaire pour son casting exclusif.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.