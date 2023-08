Difficile de ne pas tomber amoureux de The Plucky Squire, un jeu vidéo d’une intelligence et d’une générosité qui rejaillissent sans cesse à l’écran. Vivement 2024.

Je crois que je suis tombé amoureux de The Plucky Squire depuis le tout premier jour. Et comment m’en vouloir ? Ce jeu vidéo, développé par All Possible Futures et édité par Devolver Digital (qui a l’air de dénicher les pépites), prend le pari de mélanger la 2D et la 3D pour une aventure aux multiples inspirations. On a pu découvrir ce concept fort d’un peu plus près grâce à une présentation organisée à la gamescom. Et on aime toujours autant.

The Plucky Squire est en quelque sorte un jeu deux-en-un. D’un côté, on évolue dans un livre, au sein d’environnements en 2D avec une vue qui rappelle les premiers Zelda. De l’autre, on peut se balader sur un bureau rempli d’interactions. Naturellement, les deux expériences communiquent pour forcer les joueuses et les joueurs à passer de l’un à l’autre quand le besoin s’en fait sentir. C’est un découpage intelligent, quand bien même il force les développeurs à voir double (et à réussir en double, par ricochet).

The Plucky Squire // Source : Devolver Digital

The Plucky Squire offre beaucoup, avec si peu

Ce qui frappe avec The Plucky Squire est cette volonté d’offrir beaucoup avec si peu. Cette philosophie force All Possible Futures à être très malin. Le livre qui offre des décors à deux ? C’est la matérialisation d’images à plat, au format carré. En termes de logique de design, on ne peut pas mieux faire. Les décors en 3D ? Ils se limitent au bureau sur lequel est posé le livre, mais il évoluera au gré des chapitres, en fonction du moment de la journée. The Plucky Squire fourmille d’idées et son but est vraiment de surprendre toutes les cinq minutes. On est d’autant plus happé que l’habillage graphique est mignon comme tout, avec une relecture humoristique des contes. En prime, les animations sont vraiment charmantes.

À un moment précis de la présentation, le héros était bloqué dans le monde en 2D parce qu’il lui manquait un objet clé (un arc). La solution était alors limpide : se téléporter dans le monde en 3D, via un portail, pour partir en quête de l’objet en question. Cette quête s’est terminée par un combat face à une archère elfe, emprisonnée dans ce qui ressemblait à une carte Magic posée au sommet d’un château. L’affrontement en lui-même faisait énormément penser à Pokémon, avec des attaques assénées au tour par tour. The Plucky Squire regorge de références à tout ce qui s’est fait de mieux ces dernières années. Certains y verront de la pure copie, mais l’assemblage est trop intelligent pour qu’on condamne cette proposition.

The Plucky Squire // Source : Devolver Digital

The Plucky Squire vise une dizaine de chapitres, lesquels offriront une aventure directive. L’histoire promet d’être savoureuse : en se rendant compte qu’il est le méchant d’un livre, Ragecuite — joli jeu de mots avec rage quit — expulse le héros afin d’attirer toute la couverture sur lui et d’inverser le cours de son destin (qui est d’être toujours battu par les gentils). Trimballé entre deux mondes opposés, Laïus sera au-devant de nombreux défis, matérialisés par des mini-jeux divers et variés. Le gameplay s’annonce riche, en espérant que les développeurs n’aient pas eu les yeux plus gros que le ventre. Ils pourraient vite tomber dans le piège du zèle, faute de ressources suffisantes pour répondre à des ambitions trop élevées.

Pour le moment, The Plucky Squire n’a aucune date de sortie précise et, sur la page Steam, il n’y a qu’un vague « 2024 » pour renseigner sur la période de lancement. À l’origine, il était prévu pour cette année. Il sera disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC. Et on a vraiment hâte d’y jouer.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.