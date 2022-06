Pendant sa conférence diffusée dans le cadre du Summer Game Fest, Devolver Digital a annoncé un jeu intriguant et féérique : The Plucky Squire. On a hâte de poser les mains dessus.

Chaque année, Devolver Digital s’arrange pour marquer les esprits avec un jeu vidéo audacieux. En 2021, pendant la gamescom, l’éditeur avait intrigué avec Cult of the Lamb, où il faudra monter une secte avec des bonhommes mignons. En 2022, c’est avec The Plucky Squire qu’il risque d’attirer les regards. Annoncé pendant sa conférence diffusée le 9 juin dans le cadre du Summer Game Fest, il donne envie de prendre la manette pour découvrir son gameplay mélangeant phases en 2D et en 3D.

La bande-annonce démarre dans la chambre d’un enfant prénommé Sam, qui ferait bien de faire un peu de rangement. Sur son bureau est posé un livre dont les pages son animées. À l’intérieur, un héros prénommé Jot vit de grandes aventures — à plat. Les premières minutes montrent des portions en 2D assez classiques. Et puis la magie finit par opérer : Jot va découvrir qu’il existe un véritable monde en trois dimensions. Les transitions d’un univers à l’autre ont vraiment l’air inouïes.

The Plucky Squire rappelle It Takes Two

The Plucky Squire n’a besoin que d’un peu plus d’une minute pour prouver qu’il est d’une générosité débordante — aussi bien visuellement que dans son gameplay, articulé autour de multiples tâches à accomplir (on aperçoit carrément des phases de tir et… en jet-pack). The Plucky Squire fait énormément penser à It Takes Two, l’un des meilleurs jeux sortis ces dernières années, dans cette propension à puiser très loin dans l’imagination. En résulte une expérience en forme de conte qui devrait être hyper variée — en plus d’être très jolie à regarder.

« Puzzles à résoudre, blaireaux à combattre, vol en jetpack et nombreuses autres activités délicieusement fun vous attendent », promet le studio All Possible Futures, fondé par James Turner (qui a été le directeur artistique de Pokémon Épée et Bouclier). Les inspirations sont nombreuses, justifiées par une narration d’une logique implacable : pour gagner la partie, le méchant du livre expulse les gentils, qui se retrouvent alors livrés à eux-mêmes dans le vrai monde.

Si la prise en main se hisse à la hauteur de ces nombreuses ambitions, alors The Plucky Squire pourrait être l’un des temps forts de l’année 2023 (date de sortie pour le moment inconnue). Le jeu est attendu sur PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series S et Xbox Series X. Et on gardera un œil dessus dans les mois à venir.