Neil Druckmann, président de Naughty Dog, a confié qu’il a un temps envisagé le développement d’un jeu vidéo The Last of Us centré sur la mère d’Ellie. Le projet aurait été confié à un autre studio.

Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog, assure actuellement la promotion de la série The Last of Us, dont le dernier épisode de la première saison a été diffusé le lundi 13 mars. Et l’intéressé se montre plutôt bavard, avec quelques détails croustillants pour les fans. À l’occasion du podcast Kinda Funny, diffusé sur YouTube le 14 mars, il a par exemple confié l’idée d’un projet : on a failli avoir un spin-off centré sur la mère d’Ellie.

Neil Druckmann, qui a notamment coécrit les deux premiers jeux vidéo primés pour leur scénario, partage peu de détails sur ce qui aurait constitué un prologue. Il indique avoir voulu s’intéresser un peu plus au passé d’Anna, sachant que le développement n’aurait pas été géré par Naughty Dog. Neil Druckmann était même en discussion pendant longtemps avec un studio resté anonyme.

Attention, le reste de l’article contient des spoilers sur la série The Last of Us, ainsi que les jeux vidéo.

The Last of Us Part I // Source : Naughty Dog

À quoi aurait ressemblé un jeu The Last of Us sur la mère d’Ellie ?

En janvier 2023, au cours d’une interview avec Variety, Neil Druckmann évoquait déjà l’envie de développer l’histoire d’Anna, mais sous une forme moins ambitieuse qu’un jeu complet. Il évoquait à l’époque : « J’avais écrit une petite histoire après la sortie du jeu. C’était censé être un court métrage animé, mais cela a été abandonné. Il fut un temps où on en a presque fait un DLC, mais cela a été abandonné aussi. »

Montrer des événements de la vie d’Anna aurait du sens pour développer l’univers The Last of Us, dans le sens où Ellie est le personnage principal. Approfondir son passé en remontant plus loin que Left Behind (quand elle se fait mordre) est une piste qu’il est normal d’envisager pour Naughty Dog. C’est ce dont se charge la série en montrant les derniers moments de vie d’Anna (interprétée par Ashley Johnson, l’actrice qui joue Ellie dans le jeu) dans le dernier épisode diffusé. Ils permettent de comprendre un peu mieux pourquoi l’héroïne est immunisée contre l’épidémie de Cordyceps : Anna se fait mordre juste avant d’accoucher.

Anna, la mère d’Ellie, interprétée par Ashley Johnson dans la série. // Source : HBO

Les raisons qui ont poussé Naughty Dog à ne pas faire un jeu vidéo sur la mère d’Ellie ne sont pas évoquées par Neil Druckmann, mais peut-être y avait-il un manque de matière. Il y aurait pourtant l’opportunité de faire un spin-off moins ambitieux, davantage centré sur la narration (moins d’action et de survie). Le studio n’a certainement pas envie de trop tirer sur la corde non plus, afin de ne pas transformer The Last of Us en une licence trop éparpillée. Les fans attendent surtout The Last of Us Part III, et ce serait déjà amplement suffisant à leurs yeux.

