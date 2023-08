Zack Snyder a un passif avec les Director’s Cut. Cette fois-ci, il a voulu anticiper cette version longue, qui offrira des scènes supplémentaires aux (futurs) fans.

Zack Snyder mise gros sur son « Star Wars sombre », Rebel Moon. Ce projet de film de science-fiction est découpé en deux parties, dont la première (Enfant de feu) est attendue pour décembre 2023. Au programme, Sofia Boutella — Kora — menant une rébellion contre un empire tyrannique dans une galaxie très, très lointaine. Ce sera diffusé sur Netflix.

Bien que le film ne soit pas encore sorti, on sait déjà qu’une deuxième version de Rebel Moon sera disponible sur la plateforme de streaming. Cette nouvelle mouture sera plus longue d’environ une heure, pour chacun des deux films, et classée R-Rated (déconseillée aux moins de 17 ans en raison de contenus violents).

Il y a là une étrangeté : un Director’s Cut sert généralement à montrer une autre version, corrigée par son réalisateur, d’un film déjà sorti. Mais, on connaît la passion de Zack Snyder pour ces formats. Justement, sur le site TUDUM, lié à Netflix, le réalisateur s’explique.

Des sabres laser… enfin, des sabres lumineux, dans Rebel Moon. // Source : Netflix

Zack Snyder explique d’abord qu’il s’agit avant-tout d’une version longue : « On y voit vraiment beaucoup de choses. C’est un peu plus détaillé. Le Director’s Cut est une plongée en profondeur, ce que j’ai notoirement fait tout au long de ma carrière. »

Il relève d’ailleurs de lui-même son passif avec ce format. « Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cette histoire de Director’s Cut, mais ce que je peux dire, c’est que pour moi, les Director’s Cut ont toujours été des choses pour lesquelles j’ai dû me battre dans le passé et dont personne ne voulait. » Personne… en dehors des fans. On se souvient de « l’affaire » du Snyder Cut, pour Justice League. Les fans ont bataillé longuement, avant que cette fameuse version soit finalement montée, et diffusée par HBO Max.

« Nous avons tourné des scènes uniquement pour le Director’s Cut »

Rebel Moon serait une forme de revanche créative. « Avec Netflix, nous avons tourné des scènes uniquement pour le Director’s Cut. En ce sens, c’est vraiment une révélation parce que cela donne un second coup de pouce aux plus grands fans, une vraie découverte qu’ils n’auraient pas eue [autrement]. Je suis très enthousiaste ! », déclare-t-il.

Zach Snyder envisage donc cette version longue comme un cadeau, déjà imaginé à l’avance, à celles et ceux qui voudraient plonger encore un peu plus dans cet univers après avoir aimé les versions classiques, plus courtes et accessibles, des deux premiers films. Mais, contrairement aux précédents Director’s Cut, ceux-là ne signifieront pas qu’il n’a pas fait ce qu’il voulait au début. C’est plutôt une extension, qu’une correction.

C’est cohérent avec la vision de Snyder pour Rebel Moon, puisqu’il entend en faire une véritable franchise sur le long terme (avec d’autres films, une série spin off, un jeu vidéo, un roman graphique…).

