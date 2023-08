Sony a dévoilé la liste des nouveautés qui seront intégrées aux catalogues PlayStation Plus Extra et Premium. Un jeu rigolo et un RPG seront disponibles dès le jour de leur lancement.

Dans un communiqué publié sur son blog le 9 août, Sony a dévoilé les jeux qui seront intégrés aux catalogues PlayStation Plus Extra et Premium au cours du mois. En tout, ce sont pas moins de 14 jeux qui vont être proposés, dont deux inédits. 13 d’entre eux seront disponibles dès le 15 août, tandis que Sea of Stars ne le sera pas avant le 29 août.

On rappelle que le PlayStation Plus, service de Sony qui permet de jouer en ligne sur PS4 et PS5, a subi une refonte il y a plusieurs mois. Les deux formules les plus chères donnent accès à un catalogue de jeux qui évolue tous les mois.

PlayStation Plus Extra et Premium en août 2023 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en août 2023

Destiny 2 : La Reine Sorcière

L’une des grosses extensions du jeu-service Destiny 2. Elle est centrée, comme son titre l’indique, sur la Reine Sorcière. Comment a-t-elle dérobé la Lumière ? Pour affronter cette nouvelle menace, vous aurez accès à de nouveaux équipements.

Moving Out 2

Vous connaissez Overcooked!, ce jeu au gameplay infernal dans lequel vous pouvez tester votre amitié ou votre couple en réalisant des recettes de cuisine ? Moving Out 2, c’est un peu la même chose. Sauf que, cette fois, vous devez déménager des habitations dans la joie, la bonne humeur et la maladresse. Grosse nouveauté de cette suite : l’ajout d’un mode coop en ligne.

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Two Point Hospital est le successeur spirituel de Theme Hospital, un jeu de gestion culte dans lequel on gère un hôpital rempli de patients aux maladies improbables. C’est un jeu très rigolo.

Sea of Stars

Sea of Stars est un hommage aux RPG d’antan, avec notamment des combats au tour par tour. La nostalgie promet d’être totale pour ce titre qui sera disponible à compter du 29 août.

Destroy All Humans 2 Reprobed

Destroy All Humans 2 Reprobed est la suite de Destroy All Humans!. Où un extraterrestre doit de se venger des agents humains ayant détruit son vaisseau spatial.

Mais aussi :

Source of Madness

Cursed to Golf

Dreams

Lost Judgment

PJ Masks: Heroes of the Night

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition

Spellforce III Reforced

Midnight Fight Express

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en août 2023

MediEvil: Resurrection

Ape Escape: On the Loose

Pursuit Force: Extreme Justice

