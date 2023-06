Grâce à une fuite sur Dealabs, on connaît les trois jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus en juillet. Les joueurs et les joueuses pourront découvrir Alan Wake, quelques mois avant la sortie du deuxième épisode.

Comme chaque mois, on peut découvrir les jeux offerts dans le PlayStation Plus grâce à une fuite publiée sur Dealabs. Le mois de juillet 2023 ne fera pas exception à cette habitude.

À partir du 4 juillet, les abonnés pourront récupérer trois jeux sur PS4 et PS5, dont un épisode de Call of Duty. Mais c’est surtout Alan Wake Remastered qui vaudra le coup d’œil.

Les jeux dans le PS Plus en juillet 2023

Trois jeux seront offerts en juillet avec l’abonnement PS Plus à partir du mardi 4 juillet. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

On pourra les obtenir jusqu’au 1er août.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Ce n’est pas le meilleur opus des Call of Duty. Ce n’est pas le pire non plus. Rien que pour la campagne solo, cela peut valoir le coup.

Alan Wake Rematered

Il paraît qu’Alan Wake 2 sort en fin d’année. Le timing paraît donc idéal pour découvrir le premier jeu — qui a longtemps été une exclusivité Xbox 360. Au pire, cela peut permettre de rafraîchir sa mémoire. D’autant que la remasterisation est remarquable.

Endling – Extinction is Forever

Existe-t-il plus mignon que ce pitch ? Une mère renard doit garder en vie ses renardeaux dans un monde ravagé par l’homme. Bref, Endling – Extinction is Forever est parcouru par un souffle écologique.

