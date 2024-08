Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a détaillé le Season Pass de Star Wars Outlaws, déjà en vente. Il permettra d’accéder à une quête mettant en scène le célèbre Lando Calrissian.

Star Wars Outlaws n’est pas encore disponible qu’Ubisoft détaille déjà les contenus qui seront disponibles plus tard cette année, ainsi qu’en 2025. L’adaptation développée par Massive Entertainment est associée à un Season Pass, qui permettra aux fans de prolonger l’aventure après le lancement du jeu. La feuille de route a été précisée dans un communiqué publiée le 5 août.

Le Season Pass est déjà lié à une petite controverse, puisqu’il donnera accès à une mission exclusive avec Jabba le Hutt. On pensait au début que le célèbre malfrat ne serait croisé que par ce biais, mais il sera bien dans l’aventure principale — ce qu’a rappelé Ubisoft. En revanche, l’un des Story Packs de Star Wars Outlaws offrira la possibilité de s’entretenir avec un autre personnage culte de la saga.

La feuille de route de Star Wars Outlaws // Source : Ubisoft

Lando Calrissian sera dans Star Wars Outlaws

Lando Calrissian passera une tête dès cet automne à l’occasion de Wild Card, une mission qui poussera l’héroïne Kay à infiltrer un tournoi de Sabacc (un jeu de cartes). Elle y croisera le fameux mercenaire, comprenant alors que les enjeux seront bien plus élevés que prévu. On rappelle que les événements de Star Wars Outlaws se situent entre ceux de L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi — soit les épisodes 5 et 6 de la trilogie initiale. La présence de Lando n’a dès lors rien d’illogique.

Lando Calrissian, le seul et l’unique ! // Source : Lucasfilm

Puis, dans A Pirate’s Fortune, disponible à compter du printemps 2025, Kay rencontrera Hondo Ohnaka, un pirate qui désire se venger d’un gang. Moins connu que Lando Calrissian, Hondo Ohnaka fait son apparition dans les séries d’animation Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels. C’est un nom qui parlera aux fans les plus assidus.

Pour le moment, ces quêtes supplémentaires ne peuvent être obtenues qu’avec le Season Pass, proposé dans les éditions les plus chères de Star Wars Outlaws (Gold et Ultimate, qui coûtent minimum 110 €). Mais Ubisoft précise qu’elles seront disponibles à l’achat à l’unité plus tard. D’autres contenus mineurs sont prévus, comme des éléments cosmétiques pour les tenues de Kay et Nix, ou de la personnalisation pour le speeder et le vaisseau Trailblazer.

