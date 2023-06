Pour augmenter sa rentabilité, Amazon Prime Video étudie la possibilité de proposer une offre affublée de publicités, comme l’a également fait Netflix récemment.

Pendant longtemps, les plateformes de SVOD ont refusé d’inclure des publicités dans les contenus qu’ils proposent. Mais les positions ont bien évolué. Après Netflix en 2022, Amazon Prime Video serait à son tour en train de préparer un forfait avec publicité.

Selon un article du Wall Street Journal datant du 7 juin 2023, les discussions à ce sujet ont lieu depuis plusieurs semaines et s’articulent autour d’une idée : développer l’activité publicitaire et générer davantage de revenus à partir du divertissement. D’après plusieurs sources du média américain, proches du dossier, Amazon réfléchit sur les différentes façons d’introduire des publicités dans Prime Video.

L’une des options évoquées serait d’ajouter des pubs dans les contenus visionnés par les abonnés Prime existants et de leur donner la possibilité de payer plus cher pour une alternative sans publicité. L’offre actuelle deviendrait donc la version la moins chère d’Amazon Prime Video. Amazon pourrait aussi continuer son rapprochement avec Warner Bros et Paramount, pour ajouter de la publicité sur leur contenu au sein de l’onglet Channels.

Un enjeu majeur pour Amazon Prime

Cette incitation est une approche déjà vue chez Amazon, notamment avec son offre Amazon Music. Si elle propose aux abonnés Prime un accès à davantage de musiques sans frais supplémentaires, elle a supprimé l’option d’obtenir la plupart des chansons à la demande, sauf si les utilisateurs acceptent de payer plus cher pour retrouver l’option.

Dans ses offres sportives, Amazon propose aussi des publicités. La couverture de la Ligue 1 est par exemple ponctuée par de publicités à la mi-temps. Même dans les séries et les films produits par Amazon, l’entreprise prend toujours soin d’inclure subtilement des placements de produits.

L’arrivée d’un forfait avec pub, moins cher mais plus contraignant pourrait inciter les utilisateurs qui ne veulent pas de publicités à opter pour le forfait sans pub, plus cher. Une manne financière supplémentaire pour Amazon, qui cherche à réduire les coûts de création de ses contenus de divertissement. En février 2023, le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré qu’Amazon avait dépensé environ 7 milliards de dollars en 2022 pour les programmes originaux, le sport en direct et le contenu vidéo sous licence de tiers inclus dans Prime, selon le Wall Street Journal.

Des chiffres importants, encore plus lorsqu’on les compare au prix d’abonnement à Amazon Prime, qui coûte 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. Ce tarif reste extrêmement intéressant, face à ses concurrents. La formule de Netflix avec publicité coûte par exemple 6,99 dollars par mois et ne permet pas le téléchargement hors ligne. Mais Amazon a l’avantage de proposer plus que des séries et des films avec son offre Prime.

