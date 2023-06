De plus en plus de détails sur Marvel’s Spider-Man 2 sont partagés depuis que Sony a montré du gameplay. Dans le jeu, on incarnera deux personnages. Comment passera-t-on de l’un à l’autre ?

Il y a quelques jours, Sony a dévoilé une longue séquence de gameplay de Marvel’s Spider-Man 2, exclusivité PlayStation 5 prévue pour cet automne. Comme attendu, on y incarnera deux héros différents : Miles Morales et Tony Parker, dans une version contaminée par le Symbiote Venom. Une question se pose : pourra-t-on passer de l’un à l’autre à l’envi ou les moments seront-ils imposés ?

Insomniac Games n’a pas voulu privilégier une approche plutôt qu’une autre. Dans une interview accordée à Eurogamer et dont les propos ont été rapportés le 1er juin 2023, le studio a donné de plus amples détails sur la manière dont on pourra passer de Miles Morales à Tony Parker. Premier point à retenir, d’ordre technique : grâce à la puissance de la PS5 et à la rapidité de son SSD magique, le switch sera instantané. Deuxième point à retenir : il sera impossible de finir Marvel’s Spider-Man 2 avec un seul personnage.

Marvel’s Spider-Man 2. // Source : Capture YouTube

Deux héros dans Marvel’s Spider-Man 2, plein de possibilités

Concrètement, il arrivera que Marvel’s Spider-Man 2 impose l’un ou l’autre des super-héros. Puis, dans d’autres moments, on sera libre de choisir. Tout dépendra de l’activité à laquelle on prendra part.

Les principes s’établissent de la manière suivante :

Quand on joue à l’histoire principale, Insomniac Games contrôle qui l’on incarne et l’on ne peut pas choisir pour les besoins du récit ;

Quand on se balade dans le monde ouvert, on est libre. Néanmoins, certaines missions restent exclusives. « Nous avons du contenu pensé pour Peter, nous avons du contenu pensé pour Miles et nous avons du contenu pensé pour les deux. Dans le monde ouvert, vous pourrez passer de l’un à l’autre simplement en appuyant sur un bouton », indique Bryan Intihar, directeur créatif du jeu.

Cette philosophie hybride se retrouve aussi dans la progression des deux personnages. Peter et Miles auront leur propre arbre de compétences, mais ils en partageront un également. Ryan Smith, directeur de Marvel’s Spider-Man 2, précise : « Nous tenons à nous assurer qu’il y ait une forme de familiarité quand vous changez de héros. Ils sont tous les deux des Spider-Man, vous connaissez le gameplay du jeu mais vous avez toujours cette flexibilité dans la personnalisation. »

