Dans le dernier épisode de la saison trois de The Mandalorian, un petit droïde apparaît à l’écran. Sa conception pour la saga remonte au tout premier film de Star Wars, sorti en 1977.

C’est une scène en ouverture qui ne dure qu’un instant, mais il était impossible de passer à côté — du moins, si vous avez vu et revu les films de Star Wars.

Dans le tout dernier épisode de la saison trois de The Mandalorian, disponible en streaming sur Disney+ depuis le 19 avril 2023, un droïde fait son apparition à l’écran. En arrière-plan, et pour quelques secondes à peine. Il pourrait être anodin, mais il s’avère que c’est l’un des premiers droïdes que l’on voit dans la saga cinématographique. Il réapparaît ensuite plus tard dans l’épisode. Attention : la suite de l’article contient des spoilers.

Attention si vous n’avez pas vu l’épisode.

Un droïde « souris » vu dans Un nouvel espoir

Dans la séquence en question, Din Djarin, alias le Mandalorien, contacte son droïde R5 pour qu’il l’aide à cartographier la base ennemie et, plus particulièrement, pour lui indiquer où se trouve le repaire de Moff Gideon. R5 s’infiltre alors dans la base et, juste avant de se brancher au réseau, manque de se faire repérer par un droïde qui passe dans les parages.

Ce droïde, modèle MSE-6, est l’un des plus caractéristiques de Star Wars. En effet, il a l’aspect d’un véhicule miniature, que l’on croirait télécommandé. Ses petites dimensions lui ont d’ailleurs valu le sobriquet de droïde « souris », car il présente un comportement semblable : il peut se mettre à accélérer dans tous les sens en émettant des sons aigus et craintifs lorsqu’il est effarouché.

Un modèle MSE-6, en vadrouille. // Source : Lucasfilm

Dans la saga cinématographique, les droïdes MSE-6 apparaissent pour la première fois avec le film Un nouvel espoir, sorti en 1977. Du côté de l’Empire galactique, il fait partie des tout premiers que l’on voit, avec IT-O, le droïde d’interrogatoire qui dispose de toute une palette d’instruments de torture. L’un d’eux sera utilisé sur la princesse Leia, alors captive.

Dans Un nouvel espoir, le droïde MSE-6 est mis en scène lorsque Chewbacca, le fidèle compagnon de Han Solo, semble prisonnier de deux stormtroopers, sur l’Etoile Noire. Évidemment, c’est un subterfuge : sous les armures se cachent Luke Skywalker et Han Solo. Alors que le droïde souris passe à proximité, Chewie l’effraie avec son grognement typique de wookie.

Embrouille de droïdes. // Source : Lucasfilm

Dans The Mandalorian, le modèle MSE-6 finit par découvrir les actions de R5 et sonne l’alerte — l’occasion de découvrir qu’il possède des gyrophares sur le toit. R5 ne se laisse pas faire. Hélas pour lui, il se retrouve alors encerclé par des renforts — d’autres MSE-6. Il lui faut donc prendre la fuite immédiatement, avant de faire face à des ennuis plus importants.

Depuis, des modèles MSE-6 ont été vus dans bien d’autres œuvres de Star Wars : dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries, dans les comics ou dans les romans. On les aperçoit notamment dans d’autres séries en prises de vues réelles, comme Andor ou Le Livre de Boba Fett, mais aussi dans Obi-Wan Kenobi, ainsi que dans la postlogie.

