[Deal du Jour] Le remake de Resident Evil 4 est enfin disponible ! Après les remakes des épisodes 2 et 3, les fans de l’original et les nouveaux venus vont pouvoir refaire ou découvrir l’épisode considéré comme le meilleur de la saga. La refonte graphique est totale et le gameplay est remis au goût du jour. Il est en ce moment sous les 50 €, seulement quelques jours après sa sortie.

C’est quoi, cette promotion sur Resident Evil 4 ?

Resident Evil 4 est sortie le 24 mars 2023 au prix de 69,99 € sur PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Amazon propose actuellement les versions physiques sur PlayStation 4 et PlayStation 5, au prix de 47 € et sur Xbox Series X au prix de 47 €.

C’est quoi ce remake de Resident Evil 4 ?

Rappel des faits : Resident Evil 4 est annoncé en 2005 en exclusivité sur la console de salon Nintendo de l’époque, la Gamecube. Cependant, l’exclusivité n’est que temporaire, et le jeu sortira finalement sur Playstation 2, quelques mois plus tard, au grand dam de Nintendo. Le jeu est un succès immédiat et la sortie sur la console de Sony en fait un carton énorme. L’ADN de la saga horrifique est changé à tout jamais. Encore considéré aujourd’hui comme le meilleur épisode de la franchise Resident Evil, il n’est pas surprenant de voir arriver son remake, plus beau, plus nerveux, plus triple A.

L’histoire, elle, ne change pas d’un pouce. Vous incarnez toujours l’agent spécial Leon Scott Kennedy, déjà personnage principal de Résident Evil 2. Il rempile pour une nouvelle mission, cette fois-ci en Espagne. Ashley, la fille du président des États-Unis, y est retenu prisonnière. Resident Evil 4 s’affranchit des codes qui ont fait la saga, tant sur le fond que dans la forme. Malgré les quelques composantes survival conservées, le jeu s’oriente maintenant vers un soft d’action nerveux à la troisième personne. Fini les caméras fixes et les zombies marcheurs, place au high kicks et aux bestioles Lovecraftiennes.

Retrouvez ici la première de jeu en compagnie de Thomas et Maxime. Âmes sensibles, s’abstenir

Resident Evil 4 est-il intéressant à ce prix ?

Moins de 50 €, c’est un bon prix pour un excellent remake, et le meilleur opus de la saga Resident Evil. La refonte graphique est au point pour redonner vie à l’univers gothique du jeu d’origine. Les superbes éclairages et les jeux de lumière sont réalistes, tandis que la modélisation des personnages et du bestiaire sont parfaites et crédibles. En résultent une atmosphère encore plus poisseuse et une immersion encore plus forte. Si d’ailleurs, vous aimez les jeux d’ambiance, retrouvez notre sélection des meilleurs jeux d’horreur sur PS5.

Le gameplay gagne en dynamisme. Même si la composante survie est conservée, avec la gestion du soin, des munitions, et le choix de fuir les combats si besoin, Léon gagne en souplesse. Il peut maintenant se déplacer en tirant, ce qui rend les combats plus neveux, et par extension, les zones deviennent légèrement plus grandes avec plus d’ennemis. Rassurez-vous, l’aspect série B horrifique est toujours bien présent, avec une nouvelle dimension action qui vient parfaitement se greffer à l’ensemble et qui ne dénature nullement le jeu original. Mieux, il le rend plus organique et moins ringard.

