Vous n’avez toujours pas terminé Elden Ring ? Vous pouvez vous faire aider par Let Me Solo Them, une héroïne qui s’est spécialisée dans l’assistance pour l’ultime affrontement du jeu.

Si vous avez suivi l’actualité autour d’Elden Ring, le jeu de l’année 2022, alors vous avez forcément entendu parler de Let Me Solo Her. C’est une légende de la communauté : un passionné qui a fait du combat contre Malenia (la pire boss) sa spécialité. Son histoire a tellement fait parler que Bandai Namco l’a honoré. Figurez-vous que Let Me Solo Her a inspiré une héroïne, répondant au nom de Let Me Solo Them.

Dans un sujet publié sur Reddit le 28 mars, Let Me Solo Them a annoncé avoir franchi un cap très important dans sa carrière de superhéroïne : aider plus de 3 000 personnes à terminer Elden Ring, c’est-à-dire à battre les deux derniers adversaires (Radagon et la Bête d’Elden, sachant qu’il faut les terrasser l’un après l’autre). Sur sa chaîne YouTube, pour le moment anonyme (moins de 200 abonnés), elle partage des vidéos de ses exploits.

Pour aller plus loin Elden Ring a un an et il me manque terriblement

Let Me Solo Them face à la Bête d’Elden // Source : Capture YouTube

Elden Ring a maintenant son héroïne

Il est bien évidemment difficile de ne pas faire le parallèle avec Let Me Solo Her. Outre le nom à peine modifié, le look a été repris à l’identique : un personnage faiblement vêtu dont la tête est cachée par une immense jarre. Seul le genre a été changé, puisque Let Me Solo Them est une femme. Ces ressemblances font d’ailleurs naître quelques critiques sur celle qui a déjà consacré plus de 2 000 heures de son temps au RPG de FromSoftware.

« C’est ok. Je dirais qu’il y a plusieurs personnes dans la communauté d’Elden Ring qui possèdent un nom et un look similaires. Mais notre souhait est de rendre hommage à Let Me Solo Her et à son héritage, ainsi que d’aider les joueurs qui éprouvent des difficultés face à certains boss. Chacun apprécie le jeu à sa manière. Je suis là pour aider ceux qui ont besoin qu’on leur tende la main », explique-t-elle à Kotaku, dans des propos rapportés le 29 mars.

Let Me Solo Her, héros de la communauté Elden Ring // Source : IGN

Let Me Solo Them est motivée par les remerciements qu’elle reçoit à chaque assistance. Elle indique à ce sujet : « C’est toujours grisant. J’apprécie plus particulièrement quand les gens que j’ai aidés viennent me voir après le combat pour me dire merci. Même un simple geste à la fin me donne le sourire. » Son prochain objectif est d’atteindre un volume de 5 000 personnes aidées, ce qu’elle espère faire d’ici au lancement de l’extension.

D’ailleurs, Let Me Solo Them donne rendez-vous pour le futur contenu d’Elden Ring : si certains affrontements s’avèrent corsés, alors elle n’hésitera pas à proposer ses services aux personnes dans le besoin. Au final, c’est grâce à des fans impliqués comme Let Me Solo Her et Let Me Solo Them que certains peuvent découvrir des portions entières du jeu. Tout le monde n’a pas le talent ou la patience pour persévérer dans le but d’y parvenir seul.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !